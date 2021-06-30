Sözcü yazarı Türkmen: Yarından sonra işsiz kalacak kişiler, prim ödeme şartını sağlayamadığı için 'işsizlik maaşı' da alamayacak

İşçi ve işveren örgütlerinin "devam etmeli" çağrılarına rağmen kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı bugün bitiyor.

Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen ve Doç. Dr. Aziz Çelik, milyonlarca çalışanın işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Vergi uzmanı Dr. Nedim Türkmen, kısa çalışmadan yararlanan çalışan sayısının 1 milyon 200 bin, ücretsiz izinden yararlanan çalışan sayısının 2 milyon 600 bin olduğuna dikkat çekerek “Milyonlarca çalışan yarından itibaren sokağa atılabilir” dedi.

Türkmen, Kararın binlerce işletmeye "1 Temmuz'dan itibaren sigorta primlerini ve maaşları yatır” demek olduğunu ancak bunun mümkün olmadığını dile getirdi.

"Yarından itibaren işsiz kalacak insanlar, işsizlik maaşı da alamayacak"

Ücretsiz izin sırasında çalışanların sigorta primlerinin yatırılmadığını ve kısa çalışma ödeneğinden faydalananlarında primlerinin eksik yatırıldığını söyleyen Türkmen, işsizlik maaşı alabilmek için son 3 yılda 600 gün prim ödenmesi şartını hatırlattı.

Türkmen bu durumda bu şartı yerine getiremeyecek ve yarından sonra işsiz kalacak kişilerin işsizlik maaşı alamayacağını ifade ederek, kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

"Ciddi bir işsizlik artışı olacak"

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden Doç. Dr. Aziz Çelik ise Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma, işten çıkarma yasağı ve nakdi ücret desteğini uzatma yetkisi olmadığını, yeni kanun gerektiğini, bu nedenle yarından itibaren bu desteğin sona ereceğini hatırlattı.

Çelik, pek çok işletmenin henüz belini doğrultamadığı için özellikle hizmetler sektöründe ciddi bir işsizlik artışı beklediğini belirtti.

İşsizlik maaşları için normal düzene dönüleceğini, yani son 3 yılda 600 gün prim yatırılması şartı olacağını da belirten Çelik, ücretsiz izin döneminde iş sözleşmesi askıya alındığı için önceki dönem için 600 gün prim şartı aranacağını, işten atılan birçok kişinin işsizlik maaşından mahrum kalabileceğini söyledi.