İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzayacak; kısa çalışma ödeneği model değişikliğiyle devam edecek

NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen işten çıkarma yasağının 3 ay daha uzatılacağını söylerken, kısa çalışma ödeneği uygulamasının da model değişikliğiyle devam edeceğini dile getirdi.

NTV İstihbarat Şefi Ahmet Ergen konuyla ilgili şunları söyledi: "Salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek.

Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliği ile devam edecek. İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde."

İşten çıkarma yasağı 17 Temmuz'da sona erecekti

Koronavirüs salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti.



Yasak normalde 17 Temmuz'a kadar devam edecekti. 3 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ekim'e kadar uzatılmış olacak.

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