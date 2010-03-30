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Yaşam

İşten çıkarılınca kendini yakmaya kalktı

30 Mart 2010 03:00

 T24- BURSA Karacabey'de , süt ve süt ürünleri imal eden bir fabrikanın ek hizmet binası inşaatında usta olarak çalışan ve inşaat alanında sigara içtiği için görevine son verilen  evli ve 5 çocuk babası 52 yaşındaki Vezir Ekmen, kendini ve kurumun servis aracını benzin dökerek yakmak istedi.

Polislerin iknasıyla eyleminden vazgeçen Ekmen ‘kamu güvenliği ve trafiği tehlikeye düşürmek’ suçundan gözaltına alındı.


Eylemden önce ‘155 Polis İmdat’ telefonunu aradığı öğrenilen Vezir Ekmen’in verdiği ifadesinde, “Beni işten çıkarmalarını protesto etmek için böyle bir eylem yaptım. Şirketin dikkatini çekerek beni yeniden işe almalarını istiyordum. Polis İmdat telefonunu da onun için aradım. Onlara da söyledim. Aracı da kendimi de yakmayacaktım. Sadece uyarmak ve dikkat çekmek için yaptım” dediği öğrenildi.


Gözaltına alınan Ekmen, polis merkezindeki işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edilecek.


 

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