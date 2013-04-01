İşten çıkarılınca benzinle kendini yaktı

Trabzon'da taşeron işçi olarak çalıştığı belediyeden geçen 12 Şubat'ta çıkarılmasına tepki göstererek, bir süre önce belediye binasının çatısına çıkıp intihar girişiminde bulunan 40 yaşındaki Mustafa Canbakkal, yine intihara kalkıştı

Canbakkal bu kez belediyenin önünde üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Taşeron firma bünyesinde çalışan Mustafa Canbakkal, işten çıkarılmasına tepki olarak 12 Şubat'ta elinde benzin bidonu ve çakmakla belediye binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 25 metre yükseklikteki çatıdan önce AKP bayraklarını atan, işe geri alınmazsa kendisini yakıp atlayacağını söyleyen Mustafa Canbakkal, yanına gelen Belediye Başkan Yardımcısı Ergin Aydın'ın konuşması sonrasında ikna edildi. Canbakkal daha sonra çatıdan indirilerek hastaneye kaldırıldı.

'Bu kez kendini yaktı'

Bugün saat 15.30 sıralarında yine belediye binasının önüne gelen Mustafa Canbakkal, elindeki pet şişede bulunan benzini üzerine döküp çakmakla kendini ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalan ve özel güvenlik görevlilerinin yangın tüpüyle müdahalesi ile söndürülen Mustafa Canbakkal'ın vücudunda yanıklar meydana geldi. Olayı korku içinde izleyen vatandaşlar da alevlerin söndürülmesi sonrasında Canbakkalın üzerine şişelerle su döktü, kartonları sallayıp vücudunu soğutmaya çalıştı. Yanmış kıyafetleri görevliler tarafından çıkarılan Canbakkal, daha sonra olay yerine gelen ambulansla Numune Eğıitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Canbakkal'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine devam edildiği belirtildi.