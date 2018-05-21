İşten çıkarıldılar, 'Herkes için adalet' yürüyüşü başlattılar

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İZSU’da güvenlik görevlisi olarak çalışan ve haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden Ali Ünlü (33) ile Serhan Korkmaz (32), Ankara’daki CHP Genel Merkezi\'ne gitmek üzere \'Herkes için adalet\' adı altında yürüyüşe başladı.

Yaklaşık 9 senedir İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan ve 2013 yılında güvenlik şefi olan Ali Ünlü ile güvenlik görevlisi Serhan Korkmaz, bazı kurum yöneticilerinin, kurumun imkanlarını özel işleri için kullandığını iddia ederek, 2014 yılında İZSU Teftiş Kurulu’na dilekçe verdi. Teftiş Kurulu’nun soruşturmasının ardından İZSU’da amir olan Ömer Yapan ve şef Mustafa Çimen, kınama cezası aldı. Bu olaydan sonra Mustafa Çimen itibarının zedelendiğini belirterek, 2016 yılında Ali Ünlü hakkında Teftiş Kurulu’na dilekçe verdi. Teftiş Kurulu’nun açtığı ve yaklaşık 2 yıl süren soruşturma sonucu Ali Ünlü’nün ve Serhan Korkmaz’ın işlerine bir süre önce son verildi.

Kınama cezası alan yöneticilerinin verdiği şikayet dilekçesi nedeniyle işten çıkartıldığını ileri süren Ali Ünlü, yaşanan olayların trajikomik olduğunu söyledi. Ünlü, \"Bugün, arkadaşım Serhan Korkmaz’la beraber İzmir Konak Meydanı’ndan başlamak üzere Ankara\'ya yaklaşık 582 kilometrelik yürüyüş gerçekleştireceğiz. Yürüyüşümüze de ‘Herkes için adalet’ adını verdik. Yürüyüşte, bana annem ve babam da araçla eşlik edecek. Konuyla ilgili olarak çocukluğumdan bu yana çeşitli kademelerinde görev aldığım CHP’nin il yöneticileriyle görüştük. Bizlere hiç kimse destek olmadı ve haksızlığımızı gidermek için kimse bir çalışma yapmadı\" dedi.

Serhan Kormaz da kendisinin ve Ali Ünlü’nün görevlerinde sergiledikleri başarılar dolayısıyla hem sözlü olarak takdir edildiklerini hem de yazılı teşekkür belgeleri aldıklarını belirterek, bu yürüyüşü yapmaktan başka çarelerinin kalmadığını söyledi.

Yapılan basın açıklamasından sonra Ünlü ve Korkmaz, Ankara’ya doğru yola çıktı. Ünlü ve Korkmaz\'a açıklama sırasında Özel Güvenlik İş Sendikası üyesi arkadaşları da destek verdi.

İZSU\'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan İZSU\'dan yapılan açıklamada, Ali Ünlü ve Serhan Korkmaz\'ın ayrı ayrı konularda adli ve idari yönden suç teşkil eden fiillerinin tespit edildiği belirtilerek, \"Bu nedenle kurum tarafından yapılan teftiş incelemesi sonucunda idari yönden şirketlerine iade edilmişler, adli yönden de soruşturma dosyaları savcılığa intikal ettirilmiştir\" denildi.

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