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İşten çıkarılan taşeron işçiler eylem yaptı

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Susehri İlçesi'nde Karayolları 163'üncü Şube Şefliği'ne bağlı özel bir firmada çalışırken işlerine son verilen 30 işçi, yürüyüş yaparak duruma tepki gösterdi

07 Eylül 2017 23:21

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA) - SİVAS\'ın Susehri İlçesi\'nde Karayolları 163\'üncü Şube Şefliği\'ne bağlı özel bir firmada çalışırken işlerine son verilen 30 işçi, yürüyüş yaparak duruma tepki gösterdi.
Karayolları 163\'üncü Şube Şefliği\'ne bağlı özel bir firmada çalışan 30 işçinin işine son verildi. İşten çıkarıldıklarını duyan işçiler şube şefliği önüne gelerek eylem yaptı. İşçiler daha sonra Suşehri ilçe girişine kadar yürüdü. Burada işçiler adına açıklama yapan Erdoğan Aktaş, \"Çalışmış olduğumuz taşeron firma, sebepsiz yere iş hakkımızı sona erdirdiğinden dolayı biz de bu şekilde sesimizi duyurmak istiyoruz. Devlet büyüklerimizin de bu sorunumuza el atmasını istiyoruz. Firmanın küçülmeye gittiği bize belirtildi. 5 kişiyle başladı işçi çıkarılışı ve 30 kişiye ulaştı. 30 kişi çalışıyorduk ve 30 kişinin iş hakkı sona erdirilmiştir. Yalnız bizim sorunlarımızdan bir tanesi de firmamızın Türkiye genelinde 50\'ye yakın Suşehri gibi şubesinin ihalesi bulunmaktadır. Neden Suşehri üzerinde böyle bir oyun oynandığını anlayamıyoruz. Büyüklerimizin çözüm getirmesini istiyoruz. Açıklamanın ardından polis ekipleri eylemin izinsiz olduğunu ve grubun dağılmasını istedi. Daha sonra işçiler olaysız şekilde dağıldı.

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