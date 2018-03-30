İşten çıkarılan maden işçileri eylemlerini sürdürüyor

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA) - BARTIN\'ın Amasra ilçesinde, iş akitleri sonlandırılan 148 taşeron işçi yasal haklarını alamadıklarını belirterek eylemlerini 5\'inci günde sürdürüyor.

Amasra\'da,özel maden şirketine ait Kazpınarı- 2 kuyusundaki galeri açma çalışmaları sürüyor. Çalışmayı yapan taşeron firma, 148 işçisinin sözleşme sürelerinin bittiği gerekçesiyle 13 Mart tarihinde işlerine son verdi. İşçiler, iş akitlerinin sona erdirildiği günden bu yana yasal işlemlerin başlamadığı ve tazminatlarının alamadıkları gerekçesiyle pazartesi gününden itibaren Tarlaağazı mevkiinde bulunan şirketin binası önünde eyleme başladı. Maden işçileri kurdukları çadırların önünde ateş yakarak bekleyişlerini sürdürüyor.

İşten çıkartılan Hasan Güzelbaş, \"Taşeron firma bizi işten çıkardı. Biz alacaklarımızı tazminatlarımızı istiyoruz. Burada geceli gündüzlü 5 gündür bekliyoruz. Taleplerimiz yerine gelinceye kadar da beklemeye devam edeceğiz\" dedi.

İşçilerden Veysel Akdoğan ise \"5 gündür işimiz aşımız için bekliyoruz. 148 kişi işsiz kaldı. Yemek ihtiyaçlarımızı Bartın\'dan karşılıyorlar. Biz işimize geri dönmek istiyoruz. İşimizi geri vermedikleri gibi paramızı da vermediler. Şu anda 2 aylık maaşımız içeride duruyor. Ve duyumlarımıza göre buraya Çinlileri getirecekler. Biz işimizi geri kazanana kadar, burada beklemeye devam edeceğiz\" diye konuştu.



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