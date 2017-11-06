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Yaşam

İşten çıkarılan işçi, açlık grevine başlayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli şirketlerinden performans düşüklüğü gerekçesiyle işçiler işten çıkarıldı

06 Kasım 2017 19:09

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde performans düşüklüğü gerekçesiyle işten çıkartılan işçilerden Mahir Kılıç, 13 Kasım Pazartesi günü belediye binası önünde açlık grevine başlayacağını açıkladı. Kılıç, 14 Kasım Salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme yapacak arkadaşlarının, olumlu sonuç alamazlarsa kendisine katılacaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli şirketlerinden performans düşüklüğü gerekçesiyle işten çıkartılan, ancak ortak noktalarının kadro davası açmak olduğunu belirten işçiler, basın açıklaması yaptı. İşçiler adına açıklama yapan Mahir Kılıç, hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na hem de DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'na tepki gösterdi. İşten çıkartılan işçiler geri dönenen kadar eylem yapacaklarını belirten Kılıç, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yaklaşık 5 aydır tek tek ve gruplar halinde 200 işçiyi, uydurma gerekçelerle ve sudan sebeplerle işten atmakta. Bu insanları aileleri ile birlikte açlığa mahkum etmekte. Bu da işçi kıyımı ve emek hırsızlığıdır. Neredeyse 25 yıldır çalışan insanların verimsiz olduğunu keşfederek işten atan Büyükşehir Belediyesi bürokratları haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde hareket ettiler" dedi.

İşten atılanlar arasında işveren hatasından kaynaklanan ve iş kazası geçirerek sakat kalan personelin de bulunduğunu savunan Mahir Kılıç, işten atılan işçilerin ortak noktalarının tediye ve muvazaa davası açmaları olduğunu belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun taşerona kadro konusunda yaptığı açıklamaları hatırlatan Kılıç, "Kılıçdaroğlu’nun aksine Aziz Kocaoğlu'nun hukuk kararlarını uygulamak yerine, acımasız ve merhametsizce işçi kıyımına başvurması akıllara şüphe düşürmekte" diye konuştu.

DİSK Genel –İş Sendikası’na üye olduğunu ve her ay düzenli olarak aidatlarını verdiklerini kaydeden Mahir Kılıç, sendikanın tutumunu da eleştirdi. Kılıç, "Bizler aidatlarımızı, sendika ağaları sadece şatafatlı hayat sürsünler ve bizlerin sırtından geçinsinler diye ödüyormuşuz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözlemesinde işçinin işten atılmasının disiplin kurulu kararı ile gerçekleşeceği yönünde madde olduğu halde disipline dahi gönderilmeden işten atılan arkadaşlarımız var. DİSK Genel-İş Sendikası bu kıyıma neden sessız kalıyor" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu talep ettiklerini, bazı işçilerin bu amaçla 14 Kasım  Salı günü Ankara’ya gideceğini belirten Mahir Kılıç, kendisinin ise 12 Kasım Pazartesi gününden itibaren Büyükşehir Belediyesi önünde açlık grevine başlayacağını belirtti. Kılıç, sorunun çözülmemesi halinde, geceli-gündüzlü olarak belediye önünde eylemine devam edeceğini, CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla yapılacak görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmazsa, arkadaşlarının da açlık grevinde kendisine katılacaklarını söyledi. (DHA)

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