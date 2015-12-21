İşten çıkarılan cam işçileri açlık grevine giriyor

Şişecam Grubu’nun Mersin’deki fabrikalarında çalışırken işten çıkarılan 15 işçi, örgütlü oldukları Kristal-İş Sendikası Genel Merkezi’nin destek vermemesine rağmen 45 gündür fabrika önünde kurdukları çadırda işlerine dönmek için eylem yapıyor. İşçiler, seslerini duyurabilmek için süresiz açlık grevi yapma kararı aldı

Cumhuriyet’ten Abidin Yağmur’un haberine göre, açlık grevine sağlık durumu elveren 8 işçi katılacak, diğer 7 işçi de şehir merkezinde imza kampanyaları düzenleyerek işvereni ve Kristal-İş Genel Merkezi’ni kamuoyuna şikâyet edecek.

15 işçinin işe iadesi için CHP ve HDP gruplarının yanı sıra Çalışma Bakanlığı ve Türk-İş Genel Merkezi nezdinde girişimlerde bulunduklarını kaydeden işten atılan işçilerin sözcüsü İsmail Yılmaz, işverenin girişimlere rağmen geri adım atmadığını söyledi. Yılmaz, “Hatta işveren arkadaşlarımızı ‘oraya gitmeyin, sizi de işten çıkarırız’ diye korkutmaya çalışıyor” dedi.