İşten çıkarılan araç muayene istasyonu çalışanlarından protesto

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da TÜVTÜRK Taşıt Muayene İstasyonu\'nda çalışan 12 işçi, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartıldıklarını öne sürerek, bu durumu protesto etti.

TÜVTÜRK Muğla Taşıt Muayene İstasyonu\'nda görevli 12 işçi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu\'na (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası\'na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartıldıklarını iddia etti. İstasyon önünde toplanan sendika üyeleri ve işçiler protesto gösterisinde bulundu. Grup adına açıklama yapan Nakliyat-İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Ali Özçelik, \"Sendikamız, Muğla Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.\'ye bağlı Muğla, Fethiye, Bodrum, Marmaris istasyonlarında örgütlenmiş, işletmede çalışan işçilerin büyük çoğunluğu sendikamıza üye olmuştur. 19 Temmuz 2018 tarihinde sendikamız 6356 Sayılı Yasa\'ya göre yetki başvurusu yapmıştır. Bakanlık sendikamızın çoğunlukta olduğuna ilişkin tespit yazısını sendikamıza göndermiştir. İşyerinde çalışanların sendikamıza üye olduğundan haberdar olan işveren ve temsilcileri önce 1 üyemizi daha sonra 2 ve devamındaki çıkarmalarla birlikte 12 üyemizi işten çıkartmıştır. İşverenler, iş ortakları, masanın üzerine veya görünecek şekilde beline tabanca takarak baskı ve tehditle sendikadan istifa edin, e-devlet şifrenizi verin, yoksa işten çıkartırım söylemleri ile üyelerimiz işten çıkarılmıştır. Üyelerimiz bireysel olarak baskı ve tehditle ilgili şikayetlerini Cumhuriyet savcılıklarına, jandarma ve polis merkezlerine yapmışlardır. Sendikamızda yasalara, TCK\'nın 117 ve118. maddelerine göre gerekli suç duyurularını yapmıştır. Sendikaya üye olmak Türkiye Cumhuriyeti Anayasa\'nın 51. Maddesi ve 6356 Sayılı Yasa ile güvenci altına alınmıştır\" dedi.

Başkan Özçelik, üyelerine yönelik baskı ve işten çıkarmaların kabul edilemez olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Üyelerimiz anayasal, yasal örgütlenme, sendikaya üye olma, sözleşme haklarına sahip çıkacaklardır. Sendikamız işçi ve sendika düşmanlığına, yasa, hak, hukuk tanımazlığa karşı gerekli mücadeleyi verecektir. Gerek hukuki gerekse fiili olarak işten çıkarılan üyelerimiz işe geri alınıncaya, işyerlerinde toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar mücadelemiz sürecektir. İşçi sınıfımızın davası dünyanın en haklı davasıdır. Muğla Taşıt Muayene İstasyonu işvereni, yasal olarak haklarını arayan işçileri işten çıkartmaktadır. Bu haksızlık kabul edilemez. Hz. Muhammed\'in hadisinde belirttiği gibi \'Haksızlık karşısında susanlar, dilsiz şeytandır.\' İşçi sınıfımıza ve halkımıza buradan çağrı yapıyoruz haksızlık karşısında susmayın, Muğla Taşıt Muayene istasyonu işçilerine sahip çıkın, onlarla dayanışma içerisinde olun. İşverene de buradan çağrı yapıyoruz. Atılan işçileri geri alın. Sendikaya üye olmak anayasal haktır engellenemez.\"

Jandarma ekiplerinin yoğunluk güvenlik önlemi aldığı protestoda gösterisinde, gruptakiler oturma eyleminin ardından dağıldı.

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