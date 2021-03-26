İşten ayrıldıktan sonra çalıştığı ayın maaşını istedi; patron on binlerce yağa bulanmış demir parayı kapısına bıraktı

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"Hayatımın Atışı" filminde Clint Eastwood'un kullandığı Mustang'i çekimlere hazırlayan ABD'nin Georgia eyaletindeki lüks otomobil tamirhanesi, eski bir çalışanına son maaşını yağa bulanmış on binlerce Demir para ile ödemekle suçlanıyor.

New York Times'ın aktardığına göre Peachtree City'deki A OK Walker Luxury Autoworks, eski müdürü Andreas Flaten'e 915 dolar olan maaşını 91.500 tane 1 sentlik Demir para ile ödedi.

Flaten, patronunun işten ayrılıp maaşını istediği için onu cezalandırmak amacıyla bozuk para tomarını 12 Mart gecesi evinin önüne bıraktığını söyledi. Flaten, "Sadece demir para olsa da iyi, bazıları yapışkan bir madde ile kaplı" dedi.

Flaten'ın kız arkadaşının durumu sosyal medyada paylaşması üzerine binlerce kişi eski müdüre destek verdi. Flaten'ın eski patronu, "Benim bırakıp bırakmadığım önemli değil. Sonuçta maaşı ödendi" dedi.

ABD Çalışma Bakanlığı, yapılanın teknik olarak yasa dışı olmadığını ifade etti.