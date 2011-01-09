İşten atılma nedeni: Etek boyu!

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'GİYDİĞİM ETEK YÖNETMELİĞE UYGUNDU'



'MAHALLE BASKISI KURUMSAL BASKIYA DÖNÜŞTÜ'



'OLAYIN ETEKLE İLGİSİ YOK'



4 ay daha çalıştıktan sonrasözleşmesi 2011 yılı için uzatılmayarak işine son verildi. Zeynep A., "Etek boyum yüzünden işten çıkarıldım. Recm edilmediğime şükrediyorum" dedi.Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde taşeron firma kanalıyla "hizmet alımı" olarak görev yapan psikolog Zeynep A., geçen Temmuz ayında Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Adnan İpekdal tarafından odasına çağırılarak kıyafeti konusunda sözlü olarak uyarıldı. Birkaç gün sonra kendisine yazılı uyarı gönderilen Zeynep A., Havza İlçesi Aile Danışma Merkezi’ne görevlendirildi. Ancak, bu kararı beğenmeyen genç psikolog konuyu valiliğe bildirmesinin ardından Havza İlçesi’nde görevlendirilmesi durdurularak, Valilik Çocuk Koruma Ofisi’nde görevlendirildi.Burada çalışmaya devam eden Zeynep A., Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2011 yılı için yapılan hizmet alımı ihalesinde psikolog talebinde bulunulmadığı için sözleşmesi Ocak ayı itibariyle yenilenmedi ve görevine son verildi. Kıyafeti nedeniyle çıkan olayın ardından önce "sürgün edilmek" istendiğini sonra da işine son verildiğini belirten Psikolog Zeynep A., "O gün giydiğim kıyafet kesinlikle Kılık Kıyafet Daire Yönetmeliğine uygundu. Etek boyumda diz altındaydı. Töre cinayetlerinde olur ya kadına tecavüz edilir, ama herkes kadına kötü bakar suçlanan odur. Şimdi etek boyum yüzünden ben işten çıkartılıyorum. Recm edilmediğime şükrediyorum" dedi.Olayın duyulması ardından basın açıklaması yapan KESK Dönem Sözcüsü Süleyman Bal, şöyle dedi:"Aslında bu güne kadar kamuoyunda uzunca süredir tartışılan mahalle baskısı süreci burada kurumsal baskıya dönüşmüştür. Bu baskı, mahalle aralarından sokak aralarından kamu kurumlarının bulunduğu yerlere girmiştir. Kurumun psikolog ihtiyacı olmasına rağmen yıl başında yenilenen ihale ilanında psikolog arkadaş ihale ilanın dışına çıkarılıyor. Diğer geri kalan arkadaşlar için ihaleye çıkılıyor. Onlar görevlerine devam ederken sadece kıyafetiyle ilgili tartışma yaşayan psikolog arkadaşımız işsiz bırakılıyor. Ona sadece sen ertesi gün işe gelme deniliyor."İddiaları yalanlayan Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Adnan İpekdal, "Hizmet alımı" olarak geçen Mayıs ayında göreve başlayan 2 arkadaşlarını kılık- kıyafet konusunda uyardıklarını anlatırken, "Bu uyarı içerisinde etek boyuyla ilgili bir ifade yok. Her yeni yıl geldiğinde sözleşmeler yenileniyor.Yeni ihaleler yapılıyor. Uyarı hadisesi 7’nci ayda oldu. Yıl sonu geldiğinde yeni ihale dönemi geldi. Bu arkadaşlarımızdan biriyle çalışmayı uygun görmedik. Bunun kıyafetle ilgisi yoktur. Kendisinin branşında elemana ihtiyacımız olmadığı için ihale şartnamesine onun branşıyla ilgili kısmı koymadık. Diğer mevcut arkadaşlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Bu uyarıya ihtiyaç duyulduğuna göre diğer arkadaşlardan biraz daha farklı bir giyim tarzı vardı bu arkadaşın. Ama bunun etek boyuyla ilgisi yok."