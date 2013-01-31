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Yaşam

İşten atıldı, dehşet saçtı: 2 ölü

Ankara'da iş sahibiyle çalışan arasında çıkan tartışma 2 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu

31 Ocak 2013 19:02

Ankara'da çalıştığı lokantadan çıkarılan garsonun işyeri sahibiyle tartışıp etrafa rastgele ateş etmesi sonucu 2 müşteri hayatını kaybetti.

Keçiören Fatih Caddesi'ndeki bir lokantada garson olarak çalışan G.A., 2 gün önce işten çıkarıldı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen G.A., dün akşam saatlerinde lokantaya gelip, işe geri alması için görüştüğü patronu ile tartıştı.

Hırsızlık ve adam yaralamadan sabıkası olduğu belirtilen G.A., yanında getirdiği silahla ''Beni nasıl işten çıkarırsınız'' diye bağırarak etrafa rastgele ateş etti.

G.A'nın silahından çıkan kurşunlar, lokantada müşteri olarak bulunan 35 yaşındaki Erkan Yıldırım ile 45 yaşındaki Beytullah Erdem'e isabet etti.

Ağır yaralanan Erkan Yıldırım, Numune Hastanesi, Beytullah Erdem ise Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis, olayın ardından kaçan G.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

 

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