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Yaşam

İşten atılan hizmetli okulu birbirine kattı

Hizmetli olarak çalıştığı okulda görevine son verilen kişi, arkadaşlarıyla birlikte okulu bastı.

20 Ocak 2010 02:00

T24- Şanlıurfa'da, hizmetli olarak çalıştığı okulda görevine son verilen kişi, arkadaşlarıyla birlikte okulu bastı. Kuru sıkı tabancayla rastgele ateş açan grup bir öğrenciyi yaraladı.

İddiaya göre, Turan İlköğretim Okulu'nda geçici olarak çalışan 20 yaşındaki Bekir Çatak, iş akdinin sona ermesine 4 gün kala okuldaki bazı öğrencilerle kavga etti.

Çatak daha sonra 3 arkadaşıyla birlikte okula geldi. Öğrenciyle dolu bahçede kuru sıkı tabancayla havaya ateş açtı. Ardından da kavga ettiği 8. sınıf öğrencisini tabancanın kabzasıyla darp etti.
Başından yaralanan öğrenci Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Saldırı okulda paniğe yol açtı. Mahkemeye sevk edilen Bekir Çatak ve bir arkadaşı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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