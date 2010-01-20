İşten atılan hizmetli okulu birbirine kattı

T24-

İddiaya göre, Turan İlköğretim Okulu'nda geçici olarak çalışan 20 yaşındaki Bekir Çatak, iş akdinin sona ermesine 4 gün kala okuldaki bazı öğrencilerle kavga etti.Çatak daha sonra 3 arkadaşıyla birlikte okula geldi. Öğrenciyle dolu bahçede kuru sıkı tabancayla havaya ateş açtı. Ardından da kavga ettiği 8. sınıf öğrencisini tabancanın kabzasıyla darp etti.Başından yaralanan öğrenci Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Saldırı okulda paniğe yol açtı. Mahkemeye sevk edilen Bekir Çatak ve bir arkadaşı nöbetçi mahkemece tutuklandı.