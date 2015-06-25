Bakırköy Belediye Tiyatrosu sanatçılarından 'İşsizce alkışlıyoruz' tepkisi

Belediye-İş Sendikası üyeleri ve tiyatro oyuncuları, Bakırköy Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü'ndeki 26 oyuncu ile 3 müzisyenin işine son verilmesini düdük çalıp slogan atarak protesto etti. İşten çıkarmaların haksız olduğunu belirten oyuncular, öğle saatlerinde Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda toplanarak, CHP’nin genel seçimlerde kullandığı “Alkışlıyoruz” sloganına atıfta bulunarak, “İşsizce alkışlıyoruz” sloganları attı.

Grup adına basın açıklamasını Belediye İş Sendikası İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir yaptı. Yıllardır konuk sanatçı olarak, geçici işçi statüsünde çalıştırılan 26 oyuncu ve 3 müzisyenin buna dur demek istemesinin kurumdan çıkarılmalarında etkili olduğunun belirtildiği açıklamada, “Seçim bildirgesinde sanata ve sanatçıya sahip çıkmaktan, taşeron işçiliği bitirmekten ve her çalışanı kadroya almaktan bahsedilen bu günlerde CHP’nin Bakırköy belediyesinde sanatçı kıyımı yapması hepimizi şaşırtmış aynı zamanda endişeye sürüklemiştir” denildi.

DHA’dan İhsan Yalçın’ın haberine göre; ellerinde “Bizi çalışmak kurtarır", “Sayıştay tiyatrodan ne anlar", “Gülmeyin şaka değil gerçek" yazılı dövizler bulunan kalabalık, “Alkışlıyoruz işsizce alkışlıyoruz", “Sanata uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan atıp dakikalarca düdük çaldı. Grup üyeleri işten çıkarılan meslektaşlarının yeniden işe alınması talebinde bulundu. Eyleme Oyuncular Sendikası da destek verdi.

Belediye –İş Sendikasına üye oyuncuların basın açıklaması şöyle:

Bizler Belediye-İş Sendikasına üye Bakırköy Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü oyuncularıyız. Sanatın ve sanatçının fazlasıyla yıpratıldığı bu günlerde sanata ve sanatçıya sahip çıkmanın önemi gittikçe artmaktadır.

Seçim bildirgesinde sanata ve sanatçıya sahip çıkmaktan, taşeron işçiliği bitirmekten ve her çalışanı kadroya almaktan bahsedilen bu günlerde CHP’nin Bakırköy belediyesinde sanatçı kıyımı yapması hepimizi şaşırtmış aynı zamanda endişeye sürüklemiştir. 417 çalışanın olduğu tiyatro müdürlüğü bünyesinde sayıştay uyarısıyla küçülmeye gidildiği açıklaması yapılırken, bu küçülmenin tiyatronun belkemiği olan oyuncular ve müzisyenler işten atılarak yapılması abesle iştigaldir.

-En çok 15 ve en az 3 yıldır çalışan 26 BBT oyuncusunun ve 3 müzisyenin sözleşmelerini hiç bir gerekçe göstermeden fesheden Bakırköy Belediyesi’nin bu 26 oyuncunun ve 3 müzisyenin yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesine dahil olduğu gerçeğini de göz ardı etmesi bizlere CHP’nin her işçisini kadrolu yapma vaatlerini hatırlatmıştır.

-Bu 29 sanatçının gerekçe gösterilecek hiç bir yüz kızartıcı suçu ve disiplin suçu da yoktur.

-Seyirci ilgisizliğini öne sürerek kaldırdığı halkın bütçeleriyle sahnelenen 10 oyunun biri 7 temsilden sonra, bir diğeri de 5 sezondur kapalı gişe devam ederken kaldırılmıştır. Öne sürülen gerekçenin hiç de gerçekçi olmadığı barizdir. Bu durum bizi hoş olmayan sorularla baş başa bırakmış, bu oyun kaldırmaların 26 oyuncunun ve 3 müzisyenin görevlerine son verebilmek için hazırlanmış bir planın sonucu olduğunu düşünmeye zorlamıştır.

-Bu oyunların sahnelenmesinde halkın vergilerinin desteği olduğuna ve bu söz konusu 10 oyunun da halk tarafında ilgiyle takip edildiğine bir kez daha dikkat çekmek isteriz.

-Yıllardır konuk sanatçı adı altında geçici işçi sözleşmesiyle işçi yasalarına aykırı bir şekilde çalıştırdığı 26 oyuncu ve 3 müzisyenin buna dur demek istemesi kuşkusuz kurumdan çıkarılmalarında etkili olmuştur. Kadrolu sanatçıların sanat yönetmeni atamasında ve yönetim kuruluyla ilgili haklı taleplerine destek olan bu 26 oyuncu ve 3 müzisyenin şu an tiyatro dışında olması da manidardır.

-Yıllardır her sezon başı geçici iş sözleşmesi imzalatarak işe aldığı, hiç bir iş tanımı yapmadan sezon boyunca çalıştırdığı, her sezon sonunda sezon bitti gerekçesiyle işten çıkardığı oyuncu ve müzisyenlerin geçen sene başlattığı mücadeleler sonucunda toplu iş sözleşmesi imzalanırken sezon içinde bu uygulamaların düzeltileceği taleplerin yerine getirileceği sözü Bakırköy Belediye Başkanı Sn. Bülent Kerimoğlu tarafından verilmiş olmasına rağmen bu konuyla ilgili Bakırköy Belediye Tiyatrosu Yönetiminin bu güne kadar hiçbir girişimi olmamıştır.

Üstelik 01.03.2016'a kadar Toplu İş Sözleşmesine dahil olan 26 oyuncu ve 3 müzisyen yine geçici iş sözleşmesi feshedilerek işten çıkarılmıştır.

-Yaşanan süreçte Yönetim Kurulunun tamamlanmış olmadığı ve Sanat yönetmeninin vekaleten görevde olduğunu hatırlatmak ve buna da dikkat çekmek isteriz.

-Yaşanan bu sıkıntılar sanata ve sanatçıya maddi, manevi darbe olmakla birlikte bununla ilgili büyük bir üzüntü içinde olduğumuzu dillendirmek bizim için kaçınılmazdır.

-Tüm bunların halkın sanata ulaşmasının önünde engel teşkil ettiğini vurgulamak ve aşağıda belirtilen taleplerimizin Belediye başkanı Sn. Bülent Kerimoğlu tarafından ivedilikle yerine getirilmesini beklediğimizi kamuoyuna duyurmak isteriz.

Taleplerimiz:

1. Genel işler statüsünde değerlendirilen sanatçıların mesleki niteliklerine uygun bir şekilde mesleki tanımlamalarının yapılarak toplu iş sözleşmelerinin yeniden düzenlenmesi.

2. Haksız yere işten çıkartılan Tiyatro müdürlüğüne bağlı tüm oyuncu ve müzisyenlerin işe iadelerinin yukarıdaki talebin yerine getirilerek yapılması.

Bizler taleplerimiz yerine getirilene dek burada bulunmaya kararlıyız. Bugün burada İdarenin haksız hukuksuz uygulamaları karşısında, bizlere katkı sunan herkese ve emekçi basın mensuplarına teşekkür ederiz.

Bu daha başlangıç, mücadeleye devam…!