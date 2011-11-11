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Yaşam

İstemi Betil yaşamını yitirdi

'Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi İstemi Betil, 68 yaşında yaşama veda etti. Seslendirme sanatçısı da olan Betil, 'Kurtlar Vadisi' dizisinde 'Laz Ziya' karakteriyle hafızalara kazınm

11 Kasım 2011 02:00

T24 - 'Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi İstemi Betil, 68 yaşında yaşama veda etti. Seslendirme sanatçısı da olan Betil, 'Kurtlar Vadisi' dizisinde 'Laz Ziya' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.


Türk sinema, tiyatro, TV dizileri oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Betil, Kurtlar Vadisi adlı TV dizisinde "Laz Ziya" karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştı.


Pek çok projede seslendirme sanatçısı olarak görev yapan sanatçının ses verdiği karakterler arasında Yüzüklerin Efendisi serisinde Gandalf gibi önemli karakterler var. Betil, Kirk Douglas, Anthony Quinn gibi sanatçıları seslendirdi.


Tiyatro sanatçısı İstemi Betil 68 yaşında vefat etti.



FİLMOGRAFİSİ 

Dolu Dizgin Yıllar 2009
İpucu Kriminal 2008
Töre 2007
Dönüş 2007
Koçero 2007
Korkusuzlar 2007
Mahşer 2007
Son Osmanlı: Yandım Ali 2006 - Doktor
Kurtlar Vadisi 2003 - Laz Ziya
Martılar Açken 2002
Üvey Baba 2002
Cumhuriyet (film) 1998 - Douglas MacArthur
Dönemeç 1988
Alın Yazısı 1972
Ölümle Sevişenler 1972
Şeytan Tırnağı 1972
Tanrı Misafiri 1972
Fedailer Mangası 1971

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