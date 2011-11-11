İstemi Betil yaşamını yitirdi

T24 - 'Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi İstemi Betil, 68 yaşında yaşama veda etti. Seslendirme sanatçısı da olan Betil, 'Kurtlar Vadisi' dizisinde 'Laz Ziya' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.



Türk sinema, tiyatro, TV dizileri oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Betil, Kurtlar Vadisi adlı TV dizisinde "Laz Ziya" karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştı.



Pek çok projede seslendirme sanatçısı olarak görev yapan sanatçının ses verdiği karakterler arasında Yüzüklerin Efendisi serisinde Gandalf gibi önemli karakterler var. Betil, Kirk Douglas, Anthony Quinn gibi sanatçıları seslendirdi.



Tiyatro sanatçısı İstemi Betil 68 yaşında vefat etti.

FİLMOGRAFİSİ

Dolu Dizgin Yıllar 2009

İpucu Kriminal 2008

Töre 2007

Dönüş 2007

Koçero 2007

Korkusuzlar 2007

Mahşer 2007

Son Osmanlı: Yandım Ali 2006 - Doktor

Kurtlar Vadisi 2003 - Laz Ziya

Martılar Açken 2002

Üvey Baba 2002

Cumhuriyet (film) 1998 - Douglas MacArthur

Dönemeç 1988

Alın Yazısı 1972

Ölümle Sevişenler 1972

Şeytan Tırnağı 1972

Tanrı Misafiri 1972

Fedailer Mangası 1971

