-İstemi Betil toprağa verildi ANKARA (A.A) - 13.11.2011 - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde hayatını kaybeden ünlü seslendirme sanatçısı, sinema ve tiyatro oyuncusu İstemi Betil'in cenazesi (68) toprağa verildi. Betil'in cenazesi, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde öğlen namazını müteakip cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye, Betil'in eski eşi Asuman, kızları İrem, Senem Betil, aile yakınları, dizi, sinema ve tiyatro oyuncularından Nuri Alço, Nusret Çetinel, Abidin Yerebakan ile bazı sanatçı dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kızları İrem ve Senem, cenaze namazı öncesinde babalarının tabutuna sarılarak göz yaşı döktü. İki kardeş, defin sırasında fenalık geçirdi.