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Yaşam

İstemi Betil için Üsküdar Tekel Sahnesi'nde tören İSTANBUL (A.A)

12 Kasım 2011 15:12

-İstemi Betil için Üsküdar Tekel Sahnesi'nde tören İSTANBUL (A.A) - 12.11.2011 - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde hayatını kaybeden ünlü seslendirme sanatçısı, sinema ve tiyatro oyuncusu İstemi Betil (68) için İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene Betil'in eski eşi Asuman, kızları İrem ve Senem Betil, aile yakınlarının yanı sıra dizi, sinema  ve tiyatro oyuncularından, Ömer Olcay, Levent Öktem, Işıl Yücesoy, Güven Hokna, Gürkan Uygun, Can Gürzap, Nur Subaşı, Zafer Ergin, Atilla Olgaç ile çok sayıda sanatçı katıldı. Sanatçı Işıl Yücesoy yaptığı konuşmada, İstemi Betil'in, 5 yıl konservatuvarda diz dize okuduğu, profesyonel sanat yaşamında birlikte dizilerde oynadığı ve çok şey paylaştığı bir dostu olduğunu ifade etti. Yücesoy, konuşmasında, ''İstemi kadar, saygılı, mesafeli, dost ve baba bir insan az bulursunuz. Çizgisini hiçbir zaman değiştirmedi. Konservatuar yıllarında hepimize sahip çıktı. Ölümü ile anlatamayacağım kadar yüreğim acıyor'' dedi. Sanatçı Zafer Ergin de duygularını, ''Betil'le senelerce beraber çalıştık. Kendisini genç yaşta kaybettik. Yapacak daha çok şeyi vardı'' diye ifade etti. Atilla Olgaç da ''Dizilerde beraber oynadığımız, çok sevdiğimiz bir arkadaşımdı. Kaliteli bir sanatçıydı'' dedi. İstemi Betil'in kızı Senem Betil de ''O bizim her şeyimizdi. Canımızdı. Kalp krizinden gitti'' şeklinde konuştu.  Tören sırasında çok üzüntülü olduğu ve ağladığı görülen sanatçı Betil'in kızları, İrem ile Senem Betil, daha sonra babalarının tabutunu öptü. Buradaki törenin ardından Betil'in tabutu omuzlara alınarak ambulansa konuldu. Betil'in cenazesi yarın Ankara'da öğle namazının ardından Karşıyaka Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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