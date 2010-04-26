'İstemezük cephesinin bir parçası değiliz'

T24 - BDP İstanbul Milletvekili Uras, Anayasa değişikliği paketiyle ve paket dışında BDP'nin bir dizi önerisi olduğunu belirterek, "Biz yapıcı bakıyoruz. Hiçbir zaman o 'istemezük' cephesinin, ret cephesinin bir parçası değiliz" dedi.





BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras Anayasa değişikliği paketiyle ve paket dışında BDP’nin bir dizi önerisi olduğunu belirterek, "Biz yapıcı bakıyoruz. Hiçbir zaman o ’istemezük’ cephesinin, ret cephesinin bir parçası değiliz" dedi. Uras Bahçeli’nin çocuk affı önerisini "Hırsımızı, hıncımızı çocuklardan çıkarmanın hiçbir karşılığı yok. Yeter ki bu konuda insanlar nefes alsın, çocuklar rahatlasın. Biz önerinin kimden geldiğinde değil ne olduğunu bakarız" şeklinde değerlendirdi.





Uras Meclis’te, anayasa değişikliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çocuk affı önerisine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. BDP’nin Anayasa değişikliği ile ilgili taleplerinin, demokrasinin kurumsallaşmasına yönelik olduğunu belirten Uras, AKP’nin bu talepleri dikkate alması gerektiğini söyledi. Uras, "Bir kez herkesin görüşünü alıp sonra bildiğini yapması doğru değil. Başkalarının eğilimine çantada keklik diye bakmamak lazım. Eldeki bir kuş çatıdaki kuştan daha değerlidir derler. BDP’nin paketle ilgili ve paket dışında bir dizi önerisini var. Bu tür politik jestler, tutumlar, BDP’nin de kendi pozisyonunu yeniden değerlendirmesine vesile olur. Biz yapıcı bakıyoruz. Hiçbir zaman o ’istemezük’ cephesinin, ret cephesinin bir parçası değiliz. Yeter ki bu Anayasa bütün toplumun talepleri doğrultusunda şekillensin" diye konuştu.





"Önerileriniz dikkate alınmazsa, acil kan ihtiyacı olması halinde pakete destek verir misiniz?" sorusuna Uras, "Zannetmiyorum ama böyle bir desteğin olabileceği umudunu taşıyoruz" karşılığını verdi. Taleplerin, sadece BDP’nin kendi özelindeki talepler olmadığını, toplumun genel arzusu olduğunu da ifade eden Uras "Hazır Anayasa değişikliği olurken topumun farkı kesimlerinden yana bir tutum alalım" dedi. BDP’nin Terörle Mücadele Yasası ve çocuklarla ilgili konulardaki önerilerinin Almanya ve bazı AB ülkelerinde de uygulandığına işaret eden Uras "Bu konularda yapılacak jestler işi kolaylaştırır diye düşünüyoruz" dedi. Uras, partinin genel eğilimine uygun davranmayı uygun gördüğünü, münferit davranmayı doğru bulmadığını kaydetti.







'Bu bir tarihi fırsat'







Uras Anayasa değişikliği konusunda parti içinde devam eden müzakerelere ilişkin bir soru üzerine "Daha yetkin hale getirmek için zaten bu müzakereler yapılıyor. Ben önümüzdeki süreçte de önerilerimizin dikkate alınacağını düşünüyorum. Pakete ilişkin itirazlarımız var ama esastan bir itiraz değil tabi ki. Bu değişiklikler önemli ama yeterli değil. Bu müzakereler o açıdan olumlu. Ben umutvarım. Önümüzdeki süreçte bu tür farklı yaklaşımlar dikkate alınacaktır"diye konuştu. AKP ile pazarlık yapılıp yapılmadığına ilişkin bir soruya da Uras "Bu uyarıların dikkate alınacağı varsayımıyla, BDP özel olarak ret cephesi içinde olmuyor ama kendi önerilerinin de dikkate alınmasını istiyor. Alınacağını umuyoruz, varsayıyoruz. Buna pazarlık demeyelim ama her zeminde, kulislerde her karşılaştığımızda bunun müzakereleri yapılıyor. Ben doğrusu iyimserim. Biz bu Anayasa değişikliğinin kapsama alanının genişletilerek gerçekleşmesini istiyoruz. Bu bir tarihi fırsat. Bunu değerlendirelim hep beraber" dedi.







'Bir rejim hırsını çocuklardan alıyorsa bu sağlıklı değildir'







Uras, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çocuk affı önerisiyle ilgili bir soruya ise olumlu bulduğu karşılığını verdi. Uras "Bir rejim hırsını çocuklardan alıyorsa bu sağlıklı değil. BDP’nin önerisi de bu doğrultudaydı. Burada bir mutabakatın olması önemli. 23 Nisan vesilesiyle en büyük hediye bu olur. Meclis’te bu konuda bir mutabakat olması çok anlamlı. Hırsımızı, hıncımızı çocuklardan çıkarmanın hiçbir karşılığı yok. Yeter ki bu konuda insanlar nefes alsın, çocuklar rahatlasın. Biz önerinin kimden geldiğinde değil ne olduğunu bakarız" diye konuştu.





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