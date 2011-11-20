'İstemeyen askere gitmeyebilir'

T24 - AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Türkiye'nin gündeminde olan 'vicdanı ret' konusuna değinerek, askere gitmek istemeyenin zorlanmaması gerektiğini söyledi. Özdağ, “Adam, cinsiyet farklılığı vardır, gitmek istemez. Etnik, iş veya çeşitli sebeplerle askeri gitmek istemez. Bunlara saygı durmamız gerekir” dedi.



Selçuk Özdağ, Eğitim Bir-Sen Manisa Şubesi'nin daveti üzerine sendikanın yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarıyla biraraya geldi. Özdağ, toplantı öncesinde, gazetecilerin vicdanı ret konusundaki soruları yanıtlayarak, değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, Türkiye'nin 1984'ten beri PKK bölücü terör örgütü ile mücadele ettiğini, ancak geçmiş yıllardaki hükümetlerde terörün sadece güvenlik boyutu ile değerlendirildiğini söyledi. Türkiye'nin PKK ile mücadele konusunda sayısı az olan profesyonel birliklere ihtiyaç olduğunun altını çizen Özdağ, “Türkiye, Güneydoğu'ya yıllardır üç aylık acemi erleri gönderdi. Zaman zaman özel harekatçılar gönderildi. Zaman zaman bunlar teröre karşı çok ciddi mücadele verdiler. Ancak geçmişte o özel harekatçıların içinde kirli işlere bulaşanlar oldu. Bugün Türkiye'de hukuk, demokrasi güçlüdür. Artık hükümetimiz özel birlikler oluşturuyor. Şu anda Türkiye'nin ordusunda 700 bin civarında kişi vardır. Bu sayı fazladır. Türkiye'nin artık sayısı azaltılmış daha güçlü bir orduya ihtiyacı vardır” dedi.

“Toplum baskısı var"



Bedelli askerlik konusunda toplumun büyük bir kesiminin baskısı olduğunu ifade eden Özdağ, hükümetin bu konuda toplumun önemli bir talebini karşıladığını söyledi. Özdağ, “Yüksek lisans, üniversite, evlilik, iş nedeni ile yıllarca askere gidememiş insanlar vardı. Çünkü giderlese işini, evini veya üniversite hayatını kaybedecekti. Bunun sayısının 1 milyonun üzerinde olduğunu belirtilmektedir. Bedelli askerlikten alınacak paralarla devletimiz şehit yakınlarına, gazilerine ve yakınlarına büyük imkanlar sağlayacaktır. Bedelli askerliğini doğru olduğuna inanıyorum” dedi.



Özdağ, vicdanı ret konusuna da olumlu baktığını kaydeden Özdağ, “Askere gitmek istemeyen insanlar gitmemelidirler. Adam, cinsiyet farklılığı vardır gitmek istemez. Etnik, iş veya çeşitli sebeplerle askeri gitmek istemez. Bunlara saygı durmamız gerekir. Vicdanı ret konusunda AB Birliği'ne girmek isteyen Türkiye daha önceden buna imza atmıştı. En son bu iş AİHM’ne gönderilmişti. AİHM'de bu konuda Türkiye'yi suçlu bulmuştu. Türkiye vicdanı ret konusunda, AB Birliği hükümlülüklerini yerine getiriyor. Zaten bu şahıslar askerlik yapmama gibi bir durumla karşı karşıya kalmayacaklar. Karşlığında ya memuriyet yapacaklar, ya da ülkenin çevresel kalkınmasına katkıda bulunacaklar. Bu nedenle ben vicdanı reddi de doğru buluyorum. Çünkü dünya artık özgürlükler dünyasıdır” dedi. Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vidanı ret konusunun referandum yapılması konusunu da değerlendirerek, “Eğer vicdanı ret konusunda bir yasa meclis tarafından çıkartılıyorsa milleti neden meşgul edelim” dedi.





