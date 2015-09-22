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İstemedikleri aday listeye giren Küresünniler AKP'ye tepkili

Küresünniler, kendi topluluklarından bir temsilcinin milletvekili aday listesine koyulmaması nedeniyle bir önceki seçimi boykot etmişti

Fotoğraf: Arşiv

22 Eylül 2015 22:42

Van'da 7 Haziran seçimlerinde kendi topluluklarından bir temsilcinin milletvekili adayı olarak gösterilmemesine tepki amacıyla seçimi boykot eden Küresünniler, 1 Kasım seçimleri öncesi yine istemedikleri bir ismin Van listesine konulması nedeniyle AKP'ye tepki gösterdi.

DHA'dan Osman Bekleyen'in haberine göre, yaklaşık 100 yıl önce İran'dan göç eden ve çoğunluğu Azeri olan Küresünnilerin oluşturduğu Küresünni Düşünce Platformu Sözcüsü Ferhat Atacan, yaptığı yazılı açıklamada AKP'nin 1 Kasım seçimlerinde YSK'ya sunduğu Van milletvekili listesine tepkili olduklarını dile getirdi. 7 Haziran 2015 seçimlerinde de kendi topluluklarından bir temsilcinin milletvekili aday listesine koyulmaması nedeniyle seçimleri boykot ettiklerini belirten Atacan, 1 Kasım seçimlerinde ise toplulukları tarafından istenmeyen bir kişinin Küresünni temsilcisi olarak listeye konulmasına tepki gösterdi.

7 Haziran seçimlerinde yaptıkarı boykot sonrası topluluklarının yok edilmeye çalışıldığına dikkat çeken Atacan, "Platform olarak yaptığımız toplantı sonrası Ak Parti ’nin 1 Kasım seçimleri için hazırladığı Van Milletvekili listelerinde Küresünni topluluğunun bertaraf edilmesine yönelik girişimlerin söz konusu olduğunu kararı alındı. 7 Haziran seçimlerinde alınan boykot kararına uymayarak halkını yüzüstü bırakıp giden ismin listeye bırakılması manidardır. Bu isim listeye bırakılarak Küresünni toplumunun birlikteliğinin dağıtılması planlanmıştır. Halkını bırakarak çıkarı uğruna kirli yapılarla işbirliği yapan bir ismin, 6’ncı sıradan aday gösterilmesi kendisine de hakaret içeriklidir. Bu şahsiyet hem halkından olmuş, hem de kirli emellerine ulaşması bazı partilerin baraj altında kalması ümidine hapsedilmiştir. Bu bağlamda topluluğumuzun birlikteliğine yönelik gelecek kaygılarımızı bertaraf etmek amacıyla başlatılan bu çalışmalara tepkimiz, önceki tepkilerimizden çok daha şiddetli hale getirilecektir" dedi.

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