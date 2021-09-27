İsteksizlik, hijyen takıntısı, virüs korkusu; Covid, cinsel alışkanlıkları nasıl değiştirdi?

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Britanya'da her yıl düzenlenen cinsel alışkanlıklar anketi, pandeminin yaşandığı 2020-2021 senelerinde insanların cinsel alışkanlıklarının nasıl değiştiğini gözler önüne serdi. Anket sonuçlarına göre, Covid korkusu, tam kapanma gibi faktörlerden etkilenen katılımcıların yüzde 78'i, çoğu olumsuz yönde olmak üzere, cinsel hayatlarının değiştiğini söyledi.

The Guardian'ın hazırladığı habere göre, Britanya, 1990'dan bu yana her yıl detaylı bir Ulusal Cinsel Davranışlar ve Hayat Tarzları (Natsa) anketi düzenliyor. Covid-19 pandemisinin etkili olduğu 2020-21 yıllarında ise bu anketin yerine Natsal-Covid anketi düzenlendi. Bu anket, pandemi ve kapanmalarla dolu süreçte birlikte kalan kişilerin alışkanlıklarını inceledi.

Sonuçlara göre, katılanların yüzde 78'i, çoğunluğu kötü yönde olmak üzere, cinsel hayatlarının değiştiğini söyledi. 10 kişien biri cinsel sorunlarının kapanmalarda başladığını ya da kötüleştiğini söyledi. Cinsel aktivesinin devam ettiğini söyleyen yüzde 63'ün yüzde 75'inin hâlihazırda partneriyle yaşadığı belirtildi. Partneri olmayan kişiler aradında 30 kadından biri ve 10 erkekten biri yeni biriyle cinsel ilişkiye girebildi.

Cinsel alışkanlıkların değişmesine neden olan birden fazla faktör olduğu belirtildi. Covid-19'a yakalanmanın da bazı kişilerde uzun süreli cinsel istek düşüklüğüne neden olduğu belirtilirken, virüse yakalanma korkusu, sosyal mesafe takıntısı, hijyen kuralları, tam kapanma kaynaklı yeni insanları tanıyamamak gibi çok sayıda faktörün, cinsel alışkanlıkları değiştirdiği vurgulandı.