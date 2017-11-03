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Dünya
Deutsche Welle

İşteki son gününde Trump'ın hesabını kapattı

Ofiste son gününü geçiren Twitter çalışanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını 11 dakika süreyle kapattı.

03 Kasım 2017 12:39

Twitter'da dün @realDonaldTrump hesabını görüntülemek isteyen kullanıcılar hata mesajı ile karşılaştı. Olay TSİ geceyarısı 2 sularında meydana gelirken, Trump'ın hesabına erişim kısa süre sonra tekrar sağlandı. Twitter konuyla ilgili açıklamasında hesabın istenmeyen bir şekilde deaktive edildiğini duyurdu. Sosyal medya devinden yapılan açıklamada bir çalışanının "insani hatasının" söz konusu olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugünün erken saatlerinde @realdonaldtrump hesabı bir Twitter çalışanının insani hatasıyla yanlışlıkla deaktive edilmiştir. Hesap 11 dakika süreyle iptal olmuş ve ondan sonra tekrar eski haline getirilmiştir. Soruşturmaya ve bunun tekrar yaşanmasına engel olmak için adımlar atmaya devam ediyoruz."

Twitter'dan daha sonra yapılan açıklamada ise hesabı kapatan kişinin bir müşteri destek çalışanı olduğu ve Trump'ın hesabını işteki son gününde kapattığı ifade edildi.

41 milyondan fazla takipçisi bulunan Trump sosyal medyayı aktif kullanan siyasetçilerin üst sıralarında yer alıyor. Bazı günler ondan fazla mesaj atan Trump'ın paylaşımları genellikle tartışma yaratıyor. Rakiplerini, gazetecileri sıkça hedef alan Trump son gönderdiği mesajlardan birinde New York'ta 8 kişinin öldüğü eylemi düzenleyen Özbek saldırgan Sayfullo Saipov'un idam edilmesini istemişti.

DPA, Reuters, AFP /EC, ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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