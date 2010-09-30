İşteki ilk gününde dükkanı soydu

T24- Rize'de 1 gün önce işe başladığı bakkaldan 650 lira, 15 paket sigara ve yiyecek maddeleri alan kişi, iş yeri sahibine not bırakarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.





Rize Atmeydanı Mahallesi Hacıeşref Caddesi'nde bakkal dükkanı bulunan Ümit Yıldız, birkaç gün önce, adı İ. olan ancak soyadını bilmediği bir kişiyi işe aldı.



İş yerinde 1 gün çalışan İ, 26 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde geldiği iş yerinde önce bir süre telefonla konuştu. Gün içerisinde bakkalda çeşitli işler yapan İ, öğleden sonra önce kasadaki parayı aldı. Raftan sigara ve çeşitli yiyecek maddeleri de alan İ, Yıldız'a bir not bırakarak montunu aldı ve kapıyı kilitleyerek iş yerinden ayrıldı.



Ertesi sabah iş yerine gelen Yıldız, İ'nin kendisine yazdığı notu okudu. Kasaya baktığında paranın alındığını gören Yıldız, polise başvurarak şikayetçi oldu. Şahsın yakalanması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.



Ümit Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, 25 yaşlarındaki İ'yi tavsiye üzerine işe aldığını soyadını bile bilmediğini belirtti.



İ'nin işteki ikinci gününün pazar günü olduğunu, o gün kendisinin işe gitmediğini belirten Yıldız, ''Ertesi sabah iş yerine gittiğimde bana yazdığı bir not olduğunu gördüm. Notta 'annem hasta, bu nedenle kasadan 100 lira ile 5 paket sigara alıyorum' yazılıydı. Telefonla İ'yi aradım, ama ulaşamadım. Bunun üzerine kasaya baktım ve iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledim'' dedi.



İ'nin 650 lira, 15 paket sigara ve çeşitli yiyecek maddeleri aldığını belirlediğini, bütün bunların güvenlik kamerasınca kaydedildiğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:



''Güvenlik kamerası kayıtlarına göre yaklaşık yarım saat bir arkadaşıyla konuştu. Ardından kasadaki parayı cebine koydu. Bir ara dışarı çıktı. Sonra tekrar içeri girdi. Raftan 15 paket sigara ile yiyecek maddeleri aldı. Sonra notu yazıp ardından montunu da alıp kapıyı kilitleyip gitti.



Ben işe ihtiyacı olduğunu düşünüp iyilik yaptım. Ama o bana kötülük yaptı. Bana yazdığı notta annesinin hasta olduğunu söylüyor. Sigaraları da hasta annesine mi götürdü? Bana bu kötülüğü niye yaptı anlamadım.''



Yıldız, bunun üzerine polise haber verdiğini, iş yerinde inceleme yapıldığını kaydetti.



