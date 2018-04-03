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İSTEK Vakfı “Atatürk'ü Anlamak” sempozyumu düzenliyor

İSTANBUL, (DHA)- İSTEK Vakfı,  “Atatürk’ü Anlamak” isimli sempozyum düzenliyor

03 Nisan 2018 14:29

İSTANBUL, (DHA)- İSTEK Vakfı,  “Atatürk’ü Anlamak” isimli sempozyum düzenliyor. Atatürk Rönesansını devam ettiren İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İSTEK), 33’üncü kuruluş yıl dönümünü “Atatürk’ü Anlamak” başlıklı sempozyum ile kutlayacak. “Atatürk’ün Evrensel Eğitim Reformu”, “Atatürk Döneminde Sanayi”, “Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi İçinde Kullandığı İletişim Yöntemi”, “Atatürk’ün Sanata Bakışı” gibi başlıklarda gerçekleşecek sempozyumun bildirileri İstanbul, İzmir ve Antalya’da bulunan 10 kampüsün öğrencileri tarafından sunulacak.

\"Atatürk’ü Anlamak\" sempozyumu, 5 Nisan Perşembe günü, 10.00-14.00 saatleri arasında Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Sempozyumda, Atatürk’ün bütün insanlığın takdir ettiği üstün nitelikleri; büyük asker ve komutan niteliği; devlet kurucusu ve devlet adamı niteliği; reformcu ve devrimci niteliği ve nihayet bunların hepsiyle bütünleşen fikir ve düşünce adamı niteliği vurgulanacak.

(FOTOĞRAF)

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