T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

İstediğin rüyayı gösteren gözlük

'Reeme' adında geliştirilen cihaz, 'lucid dream' yani açık rüya olarak ifade edilen bir rüya gözlüğü

08 Aralık 2013 11:34

Led teknolojisiyle geliştirilen bir gözlük, müşterilerine istediği rüyayı istediği sürede görme imkanı sunduğu iddiasıyla piyasaya çıktı.

‘Reeme’ adında geliştirilen cihaz, ‘lucid dream’ yani açık rüya olarak ifade edilen bir rüya gözlüğü. Gözlüğün iç kısmında bulunan 6 adet LED lamba ile kullanıcıların kapalı olan gözlerine sinyal gönderiliyor. Böylece kullanıcılar, görmek istedikleri rüyaya konsantre olarak uykuya dalıyor. Uyku halindeyse kullanıcılar, bilinçli olarak istedikleri rüyayı görebiliyor.

Rüya süresi ise kullanıcılar tarafından ayarlanabiliyor. sleepwithremee.com sitesine giren kullanıcılar ayarlar bölümünden kendi uyku ve rüya sürelerini gözlüğü ekrana tutarak değiştirebiliyor. Örneğin, 4 saat boyunca uyuyacak bir kullanıcı gözlüğünü ayarlayarak en verimli saatlerde istediği rüyayı görebiliyor. Kitlesel fonlama platformu olan Kickstarter’da alan bir proje olan Reeme, aynı site üzerinden 95 dolarlık fiyatıyla sipariş alıyor.

ETİKETLER

remerüya gözlüğücihazistediğin rüyayı gösteriyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24