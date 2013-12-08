İstediğin rüyayı gösteren gözlük

Led teknolojisiyle geliştirilen bir gözlük, müşterilerine istediği rüyayı istediği sürede görme imkanı sunduğu iddiasıyla piyasaya çıktı.

‘Reeme’ adında geliştirilen cihaz, ‘lucid dream’ yani açık rüya olarak ifade edilen bir rüya gözlüğü. Gözlüğün iç kısmında bulunan 6 adet LED lamba ile kullanıcıların kapalı olan gözlerine sinyal gönderiliyor. Böylece kullanıcılar, görmek istedikleri rüyaya konsantre olarak uykuya dalıyor. Uyku halindeyse kullanıcılar, bilinçli olarak istedikleri rüyayı görebiliyor.

Rüya süresi ise kullanıcılar tarafından ayarlanabiliyor. sleepwithremee.com sitesine giren kullanıcılar ayarlar bölümünden kendi uyku ve rüya sürelerini gözlüğü ekrana tutarak değiştirebiliyor. Örneğin, 4 saat boyunca uyuyacak bir kullanıcı gözlüğünü ayarlayarak en verimli saatlerde istediği rüyayı görebiliyor. Kitlesel fonlama platformu olan Kickstarter’da alan bir proje olan Reeme, aynı site üzerinden 95 dolarlık fiyatıyla sipariş alıyor.