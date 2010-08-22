'İstediğin kanalda, istediğin gazetecilerle birlikte tartışırım'

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın “bitaraf olan bertaraf olur” sözeriyle iş dünyasına yaptığı referandum baskısını belirterek , 'kimseyi bertaraf edemezsin' dedi. Konuşmasında Başbakan'a televizyonda düelo çağrısında bulundu.



Sen kral mısın padişah mısın

Çağlayan Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingte binlerce kişiye seslenen, Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



“Recep beyin bir ünvanı daha var. Şantajcı diyorum. Niye şantajcı diyorum? Recep bey, ‘Bitaraf olan bertaraf olur’ diyor. Kimsin sen, kendini ne hissediyorsun? Kral mısın, padişah mısın, imparator musun? Yoksa baskıcı bir başbakan mısın? Kimsin sen. Hem demokrasiden bahsedeceksin, Özgürlüklerden bahsedeceksin. ‘ben anayasa yapıyorum, bu anyasada özgürlük var’ diyeceksin. Sonra da diyeceksin ki, işverene işciye memura emekliye ‘ya evet dersiniz, bitaraf olmayacaksınız yoksa ben sizi bertaraf ederim’ diyeceksiniz.



Kimseyi bertaraf edemezsin

Recep bey kimseyi bertaraf edemezsin. Buradan bütün işdünyasına sekleniyorum. Bütün işverenlere sesleniyorum. Güçlü olun, yiğit olun ezilmeyin, korkmayın diyorum. Çünkü diyorum ki, halkın ayak sesleri geliyor. Recep beyler kaçacak biz kovalayacağız. Sayın Başbakan diyorlar ki, ‘tarafsız olanı bertraraf edeceğim’ Bir başka bakanı çıkıp diyor ki ‘hayır diyenin aklından şüphe ederim.’ Valileri kaymakamları uğraşıyor. Vatandaşı tehdit ediyorlar. ‘Evet, derseniz destekleriz hayır, derseniz elindeki yeşil kartı alırız, çocuklarınızın okul parasını ödemeyiz” diyorlar. Korku toplumuna son vereceğiz. Korkuyu yırtıp atacağız. Hep beraber özgürlüğü yaşatacağız”



Televizyonda tartışalım

Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı televizyonda anayasa değişikliğini tartışmaya çağırdı. Başbakan Erdoğan'ın, kendisi için, anayasayı değişikliğini anlatmadığını söylediğini belirten Kılıçdaroğlu, “Güçlüysen senin istediğin televizyon kanalında, senin istediğin gazetecilerle birlikte tartışalım. Deniz Fenerinden beslenen Kanal / de olsun. Ona da razıyım. Üstelik söz veriyorum. Sadece anayasayı konuşacağım. Korkmuyorsan, çıkarsın karşıma beraber tartışırız. ”





Konuşması sırasında “Başbakan Kemal”, “Halkçı Kemal”, “Halkın umudu Kılıçdraroğlu” “AKP Halka hesap verecek”, “Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganlarına “ Türkiye İstanbulla gurur duyacak. İstanbullular haramilerin iktidarını alaşağı edecek” dedi.



