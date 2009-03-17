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Sağlık

’İstediğin kadar ye ama kilo alma’ enzimi

ABD’li uzmanlar vücutta kilo denetleyicisi olarak çalışan ve yemek yenildiği halde zayıf kalmayı sağlayan bir enzim buldu.

17 Mart 2009 02:00

ABD’li uzmanlar vücutta kilo denetleyicisi olarak çalışan ve yemek yenildiği halde zayıf kalmayı sağlayan bir enzim buldu. 

 MGAT2 isimli enzimin, obeziteyle mücadelede etkin rol oynayabileceği iddia ediliyor. California Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı araştırmada farelerin ve insanların bağırsaklarında MGAT2 adı verilen enzim bulundu.

’Kilo denetleyicisi’ olarak çalışan enzimin aktif olduğu kişilerde yenilen yiyeceklerin yakılarak enerjiye dönüştüğü, diğerlerinde ise yağ olarak vücutta saklandığı anlaşıldı. Prof. Bob Farese ’MGAT2 enzimi olmayan farelerin daha çok kilo aldığını gördük’ dedi.

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