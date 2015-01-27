‘İstediğim kadar para veriyor’ diyen Hacıosmanoğlu’na Ağaoğlu’ndan yanıt

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "Ne zaman gitsem, istediğim kadar para veriyor" dediği ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, Hacıosmanoğlu'nun iddiasına yanıt verdi. Ağaoğlu “Yardım etmek, destek vermek başka, para vermek başkadır. Öyle bir şey yok... Tabii ki desteklerim oluyor ama para vermek gibi değil. Para olayı yok” dedi.

Bu sezon 30'un üzerinde futbolcu alarak 'transfer şampiyonu' olan Trabzonspor'un bu kadar parayı nereden bulduğu gündemi meşgul ederken bordo mavili kulübün başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nu işaret ederek, "Ne zaman para istesek veriyor" açıklamasını yapmıştı.

'Anne tarafından yeğenimdir'

Hürriyet’e konuşan Ağaoğlu, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun akrabası olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarını duydum. Ama ben futbolla ilgilenmiyorum. Başkan benim yakınımdır, akrabam olur; anne tarafından yeğenimdir. Tabii ki yakınım olarak destek veririm ama para değil. Desteklerim, her zaman yanında olurum, ben de Trabzonluyum. Ama futbolbolla ilgilenmiyorum. Öyle düşünüldüğü gibi değil.

Yardım etmek, destek vermek başka, para vermek başkadır. Öyle bir şey yok... Tabii ki desteklerim oluyor ama para vermek gibi değil. Para olayı yok.

İbrahim Hacıosmanoğlu yeğenim olduğu için bunları çekinmeden söylemiş. Kendisine sadece akraba desteğim olur."