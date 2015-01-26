Trabzonspor Başkanı: Ne zaman Ali Ağaoğlu'na gitsem istediğim kadar parayı aldım

Sezonun transfer rekortmeni olan Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bu kadar parayı nereden buluyorlar?" sorusunu yanıtladı. "Trabzonspor'un göğüs reklamı yok" diyen Hacıosmanoğlu, "İnanın ki bizim bulduğumuz kaynaklar, bizim ailemizin büyüğü Ali Ağaoğlu, ne zaman gitsem istediğim kadar parayı aldım. Kimsenin bize bir katkısı yok. 5-6 milyonu bulmaz dışarıdan gelen diğer paralar. Erdoğan Bayraktar da Yaşar Kaptan gibi bir büyüğümüzdür. O da yardım etmiştir. Ali Ağaoğlu, borç olarak Trabzonspor'a verdi, hibe olarak da verdi" ifadelerini kullandı.

Beyaz TV'de konuşan Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

‘Bizim gelirimiz giderimiz bellidir’



"Burası borsaya açık bir şirketiz. Girdisi çıktısı belli olan, her kalemiyle belli bir şirket. Dernek kulüplerden değiliz. 4 tane anonim şirketi olan bir kulüp. Biz geçen sene, sene başında 28-29 milyon euroya yakın transfer yaptık. Bunun karşılığında 15 milyon euroluk oyuncu sattık. Elbetteki bizim arkadaşlarımızdan sponsor çalışmalarız da var."

‘Paralar direkt bize geliyor artık’

"Bunların hepsini bir kenara bırakın. Geldiğimiz zaman nefes alacak, 1 milyon Euro kredibilite alacak durumumuz yoktu. 2017'ye kadar gelecek yoktu. Bir Avrupa maçında 1.5 milyon ciro yaptık, dedim bir delik tıkarız bununla.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'e buradan teşekkür ediyorum. Biz oturduk bu borcu, %12.75 sabit faizle 10 yıllığına yapılandırdık. İlk sene ödemesizdi. Eskiden temlikliydi, temlikler kalktı. Paralar direkt bize geliyor artık. Dışarıdan gelenler de var. Mali tablolar var, her şeyler açık. Biz SPK'ya açığız, 3 ayda bir denetleniyoruz."

‘Keşke bizde de Fenerbahçe'deki iş adamları olsa...’

Fenerbahçe'nin geçmişte Moussa Sow'u, iş adamları Ali Koç, Ferit Şahenk, Nihat Özdemir ve Cihan Kamer'in aralarında topladığı para sayesinde transfer etmesine gönderme yapan Hacıosmanoğlu, "Dendiği gibi diğer yerlerden kaynak gelse de, biz de adam alsak! Moussa Sow transferinde kimin nasıl aldığı belli, 4 milyon ondan falan. Bizde öyle iş adamları olsa da bize de yapsalar... Trabzonspor'un göğüs reklamı yok. İnanın ki bizim bulduğumuz kaynaklar, bizim ailemizin büyüğü Ali Ağaoğlu, ne zaman gitsem istediğim kadar parayı aldım. Kimsenin bize bir katkısı yok. 5-6 milyonu bulmaz dışarıdan gelen diğer paralar. Erdoğan Bayraktar da Yaşar Kaptan gibi bir büyüğümüzdür. O da yardım etmiştir. Ali Ağaoğlu, borç olarak Trabzonspor'a verdi, hibe olarak da verdi" diye konuştu.

İbrahim Hacıosmanoğlu, kendisinden önce başkanlık koltuğunda oturan Sadri Şener'i isim vermeden eleştirdiği açıklamasını şöyle tamamladı:

"Sermaye artırımından Trabzonspor'a karşılıksız 38 milyon lira girmiş para var. Bu kulüpleri samimi bir şekilde, namusumuz gibi görüp, yemeyip yedirmeyip 3-4 senede borcu kapatıp artıya geçen kulüp olursunuz. Trabzonspor'un sağa sola peşkeş çekilen paraları 10 milyonun üzerindeydi."