İstediği yoldan gitmeyen taksiciyi öldürdü!

Kartal’da trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri tarafından boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulunan taksi şoförü Fatih Uçar’ın katil zanlısı şüpheli Ömer G., polis tarafından yakalandı. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere “İstediğim yoldan gitmeyince sinirlenip boğazını kestim” dediği belirtildi.

Kartal'da meydana gelen olayda, bir kaza ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri kaza yapmış bir taksi ile karşılaştı. Yapılan incelemede direksiyonda kanlar içinde bulunan şoför Fatih Uçar'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

Polis taksimetre açıp yakaladı

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, taksimetrenin yazdığı 14 liralık fiyatı baz alarak, şüphelinin araca binmiş olabileceği yerleri tespit etti. Bu yerlerde yapılan güvenlik kamera görüntüleri incelenerek şüphelinin eşkali belirlendi. Polisin yaptığı sokak çalışması sonucu şüphelinin Ömer G., olduğu tespit edildi. Polis önce şüphelinin ağabeyine ulaşırken, gidebileceği yerlerde önlem aldı. Bugün bir arkadaşının yanına gelen Ömer G., polis tarafından yakalandı.

"İstediğim yoldan gitmediği için öldürdüm"

Şüpheli Ömer G'nin kendisini yakalayan polislere “Taksiye binince ona gideceği yolları tarif etmeye başladım. Bana kızarak ben gideceğim yolu bilirim diye cevap verince sinirlendim. Boğazını kestim.” dediği öğrenildi. Polis yaptığı araştırmada şüphelinin yakalandığı sırada üzerindeki bulunan pantolonun, olay sırasında giydiği pantolon olduğunu belirledi. Pantolonun üzerinde kan lekeleri bulunduğu öğrenildi.

Şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.