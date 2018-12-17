İstediği konteyner, barakadaki yangında can verdikten sonra geldi

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Dinar ilçesinde yaşadığı barakada geçen ay çıkan yangında yaşamını yitiren Hanife Kaçar (85) için istenen konteyner, ölümünden bir hafta sonra temin edilip gönderilebildi. Barakada annesiyle yaşayan Kemal Kaçar (42), \"Annem sağken verdim dilekçeyi, \'getireceğiz\' dediler. Yangın çıkınca bana getirmişsin ne faydası var\" dedi.

Dinar\'da yaklaşık 3 ay önce göreve başlayan Kaymakam Selami Kapankaya, Bombacı Mehmet Çavuş Mahallesi\'nde arazi sahibinden izin alarak kurduğu naylon barakada oğlu Kemal Kaçar ile birlikte oturan Hanife Kaçar\'ın durumundan haberdar oldu. Kaymakam Kapankaya, Hanife Kaçar ve işsiz oğlunun kalabileceği bir konteyner ayarlamak için girişimde bulundu.

Konteyner arama çalışmaları sürerken, 28 Kasım gecesi barakada yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, barakadan Hanife Kaçar\'ın cansız bedeni çıkarıldı. Annesini kurtarmak isteyen Kemal Kaçar\'ın yüzünde ise hafif yanık oluştu. Hanife Kaçar\'ın cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi.

KONTEYNER GETİRİLDİ

Olayın ardından kaymakamlık tarafından getirtilen bir konteyner, Kemal Kaçar\'ın oturması için yanan barakanın yerine konuldu. Daha önce 3 ayda bir ödenen dul ve yetim aylığı alan, ekim ayında ise ayda bir olmak üzere yaşlılık aylığı bağlanan Hanife Kaçar\'ın, oğluyla birlikte barakada oturduğu kaydedildi.

\'ANNEM SAĞKEN VERDİM DİLEKÇEYİ\'

Kemal Kaçar, annesi barakada yanarak öldükten sonra konteynerin getirilmesine tepki gösterdi. Konteynerin geçen hafta getirilip konulduğunu söyleyen Kemal Kaçar, \"Annem sağken verdim dilekçeyi, \'getireceğiz\' dediler. Dosyalar birikti. Yangın çıkınca bana getirmişsin ne faydası var\" dedi.

\'KAYNANAM YANDIKTAN SONRA KONTEYNERİ NE YAPACAĞIM\'

Hanife Kaçar\'ın diğer oğlunun eşi Sedef Kaçar ise \"Burada çadırda 4 sene durdu. Kaymakamlığa gittik, buraya bir şey vermedi. Kimse bakmadı. O gün burada yangın çıktı. Kalktım, bağırdım, \'koca karı yanıyor\' diye kimse bakmadı. Oğlu burada oturuyordu. Annesini kurtarabilmek için kendisini ateşe attı. \'Gitme, yandı koca karı sen de yanacaksın\' diye bağırarak içeri sokmadım. Ama yüzü ve eli yandı. Sonradan bu konteyneri getirdiler. Kaynanam çadırın içinde yandıktan sonra gelen konteyneri ne yapacağım. Bunu alsın, gitsinler\" diye konuştu.

\'KADINA NASİP OLMADI\'

Mahalle Muhtarı Niyazi Yılmaz da Hanife Kaçar\'ın 3 çocuğu olduğunu, Kemal Kaçar\'ın işsiz olduğunu belirterek şöyle dedi:

\"Sürekli gerekli mercilere müracaat ettim. 3 milletvekiline ayrı ayrı ilçeyi ziyaret ettiklerinde hem mahallenin sorunlarını anlattım, hem de yaşlı kadının durumunu gösterdim. En son yeni gelen kaymakamımıza müracaat ettim. Kendisi bizi kırmadı, AFAD\'dan konteyner getirtti. Ancak kadına nasip olmadı. Burada artık oğlu kalacak.\"

\'SÜREKLİ YARDIMDA BULUNUYORDUK\'

Dinar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü İrfan Yüksel ise \"Aileye sürekli yardımda bulunuyorduk. Kadının huzurevine alınması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile temasa geçtik. Kadını huzurevine yatırabilmemiz için hem kendisinin, hem de oğlunun imzalı dilekçesi olması gerekiyordu. Ancak Hanife Kaçar huzurevine gitmeyi kabul etmedi\" dedi.



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