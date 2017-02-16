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İstediği antidepresanı alamayan mahkûm, 'FETÖ'den tutuklu komutanların bulunduğu cezaevinde yangın çıkardı!

Düzce Cezaevi'nde yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı

16 Şubat 2017 13:26

Düzce Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkum Kadir B., iddiaya göre istediği antidepresan hap kendisine verilmeyince kaldığı tek kişilik odada yangın çıkardı. Yangın büyümeden söndürülürken, yaralanan mahkûm ile dumandan etkilenen bir infaz koruma memuru hastaneye kaldırıldı. Cezaevi'nde 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan, 4 komutanın da olduğu öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Tezcan Solmaz'ın haberine göre, Düzce'nin Çilimli ilçesindeki cezaevinde 'kasten adam öldüme' suçundan yatan Kadir B., iddiaya göre cezaevi doktorundan istediği antidepresan hap verilmeyince gece 01.00 sıralarında kaldığı tek kişilik odada çarşafları tutuşturdu.

Yangına cezaevi görevlileri söndürme tüpleriyle müdahale ederken, itfaiyeye de haber verildi. Gelen Çilimli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Vücudunda yanıklar oluşan mahkum Kadir B. ile müdahale sırasında dumandan etkilenen infaz koruma memuru, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahkum ve infaz koruma memurunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

'FETÖ' şüphelisi komutanlar yatıyor

2'inci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, 7'nci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık ile Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmet Gökhan Gülmez gibi, 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında tutuklu olan isimlerin bulunduğu cezaevindeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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