İşte Zidane'a göre tarihin en iyi takımı

Eski efsane Fransız futbolcu ve başarılı teknik direktör Zinedine Zidane, kendisine göre futbol tarihindeki en iyi takımı açıkladı. Zidane'ın listesinde Real Madrid'de teknik direktörlük yaptığı dönemde hücumdaki en önemli kozu olan Cristiano Ronaldo'nun olmaması dikkat çekti.
Çin haber portalı Zhibo8'ye konuşan Zidane'ın kurduğu takım şöyle:
Kaleci
Defans
- Sergio Ramos
- Laurent Blanc
- Carlos Mozer
- K.H. Forster
- Maldini
- Roberto Carlos
- Marcelo
- Cafu
- Dani Alves
Orta saha
- Zinedine Zidane
- Luka Modric
- Makelele
- Iniesta
Hücum
- Neymar
- Lionel Messi
- Ronaldo Lima