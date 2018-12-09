İşte Zidane'a göre tarihin en iyi takımı

Eski efsane Fransız futbolcu ve başarılı teknik direktör Zinedine Zidane, kendisine göre futbol tarihindeki en iyi takımı açıkladı. Zidane'ın listesinde Real Madrid'de teknik direktörlük yaptığı dönemde hücumdaki en önemli kozu olan Cristiano Ronaldo'nun olmaması dikkat çekti.

Çin haber portalı Zhibo8'ye konuşan Zidane'ın kurduğu takım şöyle:

Kaleci

Fabien Berthez

Defans

Sergio Ramos

Laurent Blanc

Carlos Mozer

K.H. Forster

Maldini

Roberto Carlos

Marcelo

Cafu

Dani Alves

Orta saha

Zinedine Zidane

Luka Modric

Makelele

Iniesta

Hücum