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Spor

İşte Zidane'a göre tarihin en iyi takımı

Listede Cristiano Ronaldo'nun olmaması dikkat çekti

09 Aralık 2018 19:47

Eski efsane Fransız futbolcu ve başarılı teknik direktör Zinedine Zidane, kendisine göre futbol tarihindeki en iyi takımı açıkladı. Zidane'ın listesinde Real Madrid'de teknik direktörlük yaptığı dönemde hücumdaki en önemli kozu olan Cristiano Ronaldo'nun olmaması dikkat çekti.

Çin haber portalı Zhibo8'ye konuşan Zidane'ın kurduğu takım şöyle:

Kaleci

  • Fabien Berthez

Defans

  • Sergio Ramos
  • Laurent Blanc
  • Carlos Mozer
  • K.H. Forster 
  • Maldini
  • Roberto Carlos
  • Marcelo
  • Cafu
  • Dani Alves

Orta saha

  • Zinedine Zidane
  • Luka Modric
  • Makelele
  • Iniesta

Hücum

  • Neymar
  • Lionel Messi
  • Ronaldo Lima

 

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