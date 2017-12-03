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İşte Zarrab'ın "45-50 milyon avro rüşvet verdim" dediği Zafer Çağlayan'ın yeni imajı

Fotoğrafın Ankara'da çekildiği iddia edildi

03 Aralık 2017 16:01

ABD’nin İran’a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan ve süreç içerisinde ‘tanık’ statüsüne geçen Reza Zarrab’ın "45-50 milyon avro rüşvet verdim" dediği eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın son fotoğrafı ortaya çıktı. Çağlayan'ın sakal bıraktığı ve imajını değiştirdiği görülüyor. 

Zarrab, tanık olarak ifade verdiği davada "Halkbank ile bağlantının kurulması için Zafer Çağlayan'a toplamda 45 ila 50 milyon Euro, 7 milyon dolar, 2,4 milyon Türk Lirası ve 300 bin İsviçre Frankı rüşvet verdim" demişti.

Gazeteci Lamia Ayhan'ın "Gururla yanında durduğum adam" sözleriyle Twitter'dan paylaştığı fotoğraf 29 Kasım 2017'ye ait.

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