İşte Zarrab davasında jürinin özellikleri

ABD’de süren davanın savcısı, Reza Zarrab'ın suçunu kabul ettiğini ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’ya tanıklık yapacağını açıkladı.

İş adamı Reza Zarrab’ın adıyla anılan davada jüri seçiminin tamamlanmasının ve jürili yargılama sürecine karar verilmesinin ardından, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın avukatları, davanın asıldan görüşülmesinin iki hafta ertelenmesi talebinde bulundu. Ancak talep reddedildi.

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İşte kritik davanın Jüri üyeleri böyle seçildi

ABD vatandaşları için zorunluluk olan jüri üyeliği için adaylara ömürleri boyunca iki veya üç defa çağrı yapılıyor. Adaylar, çok önemli bir mazeret gösteremedikleri durumda mahkemeye gelmek zorundalar.

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre, Atilla’nın davasına seçilen 82 adaya davanın kısa bir tanıtımını yapan Hakim Berman, önce herkese davayla ilişkili şahıs ve kurumların isimlerinin yer aldığı listeyi verip bunlardan kimseyi tanıyıp tanımadıklarını sordu. Ayrıca, dava hakkında ne kadar bilgiye sahip olduklarını sordu. Adayların hiçbiri davayı ve isimleri tanımadıklarını söylerken 4 kişi daha önce Türkiye’ye gittiklerini söyledi.

Ardından siyah kutu içine yerleştirilmiş numaralardan seçilen adaylar tek tek kürsüye çağrılıp avukat ve savcının duyabileceği şekilde özel sorular yönetildi.

Aday sayısını 38’e indiren hakim daha sonra avukat ve savcılarla birlikte farklı bir salona geçip bir saat görüştükten sonra asil 12 üye ve 6 yedek üye üzerinde anlaştılar.

Asil Jüri üyeleri

Koltuk numarasına göre



1- Erkek. Orta Asyalı, ilkokul öğretmeni

2- Kadın. Güzel Sanatlar mezunu, teknik tasarımcı

3- Kadın. Hemşire, eşi emekli avukat

4- Kadın. Hastanede çalışıyor

5- Kadın. Daha önce jüride bulunmuş. Dini kitaplar okumayı seviyor, yatırımcı, panelist.

6- Erkek, Lise öğretmeni

7- Erkek. İnşaat mühendisi

8- Kadın. Hemşire, Harlem’de yaşıyor.

9- Erkek. daha önce jüri üyeliği yapmış. Ekonomi yüksek lisansı var.

10- Kadın. Metin yazarı, Manhattan’da yaşıyor

11- Erkek. Spor eğitimcisi, spor programları izliyor.

12- Erkek. Gençlik yıllarında kız kardeşi öldürülmüş. Grafik tasarımcısı, eşi avukat



Yedek üyeler:

13-Erkek. Bir otomotiv şirketinde çalışıyor. Ekonomi eğitimi var. NY Times ve Wall Street Journal Gazeteleri okuyor

14-Kadın. 2 defa jüri üyeliği yapmış. Belediyede müfettiş ve analizci olarak çalışıyor.

15- Erkek. Jüride bulunmuş. Oto tamircisi, Hızlı otomobiller inşaa ettiğini söylüyor. Spor yapmayı ve izlemeyi seviyor.

16-Kadın. Manhattan’da yaşıyor. Güzel Sanatlar okumuş. İletişim direktörü olarak çalışıyor. NY Magazin ve NY Times okuyor.

17-Erkek. Siyah, Westchester’da yaşıyor. 24 yıldır eğitim danışmanı olarak çalışıyor. Daily News gazetesi okuyor

18- Erkek. Manhattan’da yaşıyor. Finans sektöründe çalışıyor. Seyahat kitapları okuyor. CNN izleyip yoga yapıyor