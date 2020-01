İşte Zafer Çağlayan'ın Soruşturma Komisyonu’na verdiği ifadenin tam metni

MESUT DEDEOĞLU (Kahramanmaraş) - Ama önümüze gelmedi diyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Rüşveti Halk Bankasından mı almış?

Yapılan operasyonlar bu memleketin parasını götürme işidir, kim ne dersen desin kardeşim. Bu işi bilen bir adamım, hepsini araştırdım. 100 milyar dolarsa bu mesele eğer, içeride 100 milyar dolarlık ticaret hacmi yaratılsaydı bu memlekette ilaç ticareti, bırakın ilaç ticaretini, diyelim ki biz ilaç üretemiyoruz...

ERDAL AKSÜNGER (İzmir) - Şimdi, bakın, sonuçta hepimiz yasamanın bir üyesiyiz. Siz yürütmedesiniz. Arkadaşlar, bunun önemli olduğuna inanıyorum. Bakın, aslında bahsettiğim konu oraya dayanan bir iş; altın ticareti meselesi ve transit ticarette yapılan -bence- yolsuzluklar meselesi, iddia buranın üzerinden yürüyor. Bununla ilgili eğer biz idare beyanında bulunursak bu işi açığa zaten çıkarırız ama sorun şuradan kaynaklanıyor: Bu memlekette onlarca milyar dolarlık altın ticaretini kim, niye petrol ve doğal gaz karşılığı İran’a vermeyi birilerine kabul ettirdi? Bakın, siz de yürütmenin birer üyesisiniz.

OSMAN TANEY KORUTÜRK (İstanbul) - Estağfurullah.

Bir menfaat elde etme çabamız olmadığını ve de menfaat elde etmediğimizi size şerefim ve haysiyetimle burada tekrar temin etmek isterim.

“Yasaya aykırı.” diyerek cevap vermiyorsunuz. Bu tabii ki sizin son derece tabii hakkınız ama şüphelerin giderilmesi adına Rıza Sarrafın diğer Bakanımızın çocuğuyla da ilişkileri, sizin kardeşinizle de ilişkileri yani Rıza Sarraf ve çevresindekilerin, şirketteki yöneticilerinin ilişkileri dikkat çekiyor. Siz banka üzerinden yapılan havaleyi kardeşinizin size olan borcundan dolayı aldığını söylüyorsunuz ve para aynı gün Rıza Sarrafın şirketinden transfer ediliyor. Dolayısıyla, dikkat çeken bir konu bu. Kardeşinizin, Rıza Sarrafın o Abdullah Habbani’yle ticari ilişkisinin boyutunu biliyor musunuz? Hani ne alıp satıyorlar acaba, bilginiz var mı? Çünkü Rıza Sarrafa da iş adamı olduğu için -ben de biliyorum birçok iş adamına yardımcı olduğunuzu- mutlaka ülke menfaatine ticaret yaptığı için yardımcı olmuşsunuzdur ama Abdullah Habbani gibi diğer şirketleri yönetenlerin ne iş yaptığını veya kardeşinizin iş ilişkisini biliyor musunuz?

MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (Mersin) - Biraz evvel cevabını verdim Rıza Bey, tekrar tekrar aynı soruyu soruyorsunuz, ben de tekrar tekrar aynı cevabı veririm; benim vaktimden bir sıkıntı yok.

BİLAL UÇAR (Denizli) - Şimdi, Sayın Bakanım bu 3 bakanımızla alakalı sizin, Egemen Bey’in ve Muammer Bey’in suçlandığı olayın direkt muhatabı Rıza Sarraf. Ve, izlemeler, dinlemeler belli bir dönemden sonra başlıyor; dikkat çekici. Ve, sizin başta söylediğiniz, diğer bakanlarımızda söyledi, bu toplanan delillerin, elde edilen “tapelerin hukuka uygun olup olmadığı mutlaka değerlendirilmesi gereken bir konudur, Komisyon değerlendirecektir. Burada ne sizi baştan mahkûm etmek doğru ne de “Suçsuzdur." demek şu anda doğru. Ama Meclis kürsüsünde akşama kadar söylenen şeyler hepimizi incitmiyor değil çünkü daha bizim görevimiz bitmedi. Ama burada hakikaten bazı şüpheleri gidermek adına benim sizden samimi olarak bir sorum olacak: Mesela, size kürsülerde her gün 50 kez söylenen şu kadar, işte, 50 milyon TL veya daha fazla, 250 milyon TL’ye kadar çıkan rakamlar, böyle her biri farklı farklı suçlamalar yöneltildi, aldığınız rüşvetler iddia edildi. Ama şimdi bakıyoruz ki burada sorduğumuz sorularda belli olaylar var. işte bu belli olaylardan bazılarına siz tabii ki

EMRE KÖPRÜLÜ (Tekirdağ) - Burada, o söz konusu para teslimatına ilişkin iddianın hemen akabinde, oğlunuzun size bir mesaj gönderdiği ve daha sonra sizi de tekrardan aradığı belirtiliyor, dosya kapsamında da bu var. Hatırlıyor musunuz oğlunuz size mesajla ne yazmış? Bu, özel bir bilgi, bilgi de vermeyebilirsiniz ama özellikle, bu iddianın hemen akabinde size bir mesaj atıyor, daha sonrada telefonla konuşmasında “Bir mesaj attım, bu mesajı gördünüz mü?” şeklinde bazı imalı beyanatlar geçiyor. Mesajın içeriğini hatırlıyor musunuz Sayın Bakanım?

bunların bedellerini de ödediğinizi söylediniz. Tekrara gitmeme adına ben bu soruları yöneltmek istemiyorum. Yalnız, bir konu var, savunmanızın başından beri hep söylediğiniz “Bunlar komplo, bunlar kanuni değil. Bu suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bunlarla ilgili hazırlanmış raporları kabul etmiyorum.” dediniz. Peki, özel bir soru ama bunlarla ilgili bir suç duyurusunda bulundunuz mu, bir mahkemeye müracaatlarınız oldu mu bu olaylar ortaya çıktıktan sonraki dönemde?

işlemlerin bankacılık mevzuat ve teamüllerine uygun olduğu, bu hususlarda herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmadığı belirtilmiştir. Ayrıyeten, savunma dosyamızın içinde yerini almıştır. Halkbank Teftiş Kurulu aynen ki... Bunu ben istemedim, cumhuriyet başsavcılığı İstanbul’da yaptırdı. Halkbank zaten bana bağlı değildir, Halkbanka benim müdahil olmam söz konusu da olamaz. Halkbank bir başka bakan arkadaşımıza bağlıdır. Ama, Halkbankın bu konuda yapmış olduğu Teftiş Kurulu raporunda bunların hepsini çok net şekilde görme imkânımız olacak.

BAŞKAN-Yok, hayır.

MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (Mersin) - Emre Bey, üçüncü şahısların kendi arasındaki görüşmesi. Biraz evvel soruldu, ifade ettim, benim, konuyla ilgili hiçbir bilgim, ilgim bulunmamaktadır.

kapsamında Onur Kaya, Bakan Bey’in kardeşi, oğlu hepsi geldiler ve tanıklık yapmayacağını söylediler. Bu konuda özel bir çalışma, özel bir telkin olmuş mudur? Bakan Bey’in bu konuda bir tasarrufu var mıdır? Ben sorabilirim.

ama ben buraya baktığımda ikisini de aynı şekilde görüyorum ve bu rastlantıyı neye bağlıyorsunuz Sayın Bakanım?

Piyanonun bedelinden bahsediliyor buradaki şeylerde, bizim elimizdeki fezlekenin içinde.

Sayın Başkan, hakkımda yalnız kuşku ve varsayımlara dayalı iddialarla maalesef soruşturma açılmıştır. Beni bilenler bilir. Yirmi yedi yıllık bir sanayicilik geçmişi olan, on üç yıl boyunca Türkiye'nin Başkentinin Ankara Sanayi Odası Başkanlığını yapmış bir iş adamıyım. 2007 yılından beri bu kutsal çatı altında siz değerli arkadaşlarımla birlikte Milletvekilliği ve hükümetlerimizin çeşitli bakanlık görevlerini üstlenmiş bulunmaktayım. Gerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, gerek Devlet Bakanlığım gerekçe Ekonomi Bakanlığım süresince altı buçuk yıl boyunca bu yüce çatı altındaki birçok siyasi partiye üye milletvekili arkadaşlarımıza hiçbir ayrım gözetmeksizin hem illerimizdeki hem de yurt dışındaki çalışmalarımız esnasında birlikte olduk. Bu süreçlerde sizler de çok iyi takip etmiş olabilirsiniz ki ben bu ülkenin ticaretine, ihracatına, istihdamına katkı yapan her bir iş adamımızla birebir ilgilenmiş, sorunlarıyla hemhâl olmuşumdur. Her kesimden bütün iş adamlarının sorunlarını çözmeye çalışmışımdır ki buna muhalefet partilerindeki milletvekilleri arkadaşlarım da dahildir. Yarım yüzyılı aşan hayatım dürüstlük, doğruluk, bu aziz vatan millete hizmet aşkıyla geçmiştir. Allah’ıma şükürler olsun ki her zaman şerefimizle çalışmışızdır. Genç yaşta atölyemiz, fabrikamız ve itibarımız olmuştur. İtibarı, idealleri, ideolojileri ve aile değerleri olan birisi olarak böyle bir ihtiyaç ve davranışın içinde olmayacağımı takdirlerinize bırakıyorum.

Son sözümüz, bu iddiaların tamamının hukuki dayanaktan yoksun ve her yönüyle çürütülmüş akıl ve mantık dışı amacı belli olan, öncede kurgulanmış bir soruşturmaya dayanmış olmasıdır. Maalesef, 17 Aralıktan itibaren uygulamaya çalışılan sistematik bir itibarsızlaştırma kampanyasıyla karşı karşıya kaldık. Her türlü iftira, yalan, her türlü hukuka aykırı deliller, hukuksuz dinlemeler bu süreçte karşımıza çıkarıldı. Vicdan sahibi ve mevzuata hâkim siz saygıdeğer komisyon üyelerinin yargısız infaz peşinde olmayacağına inancım tamdır. Siz değerli Başkan ve üyelerin de bu demokrasi ve şeref düşmanlarına geçit vermeyeceğinizden eminim.

Bu duygu ve düşüncelerle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Şimdi, müsaade ederseniz birkaç soru sormak istiyoruz.