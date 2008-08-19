İşte yüzünün son hâli

Annesi bile tanıyamaz



Savaş, estetik operasyondan sonra ilk kez sargısız olarak ekrana çıktı. Bir televizyon programına konuk olan Çiğdem Aldığı eleştiriler karşısında yıprandığını; ancak Çiller'e tıpatıp benzemek için estetik operasyonlara devam edeceğini söyledi.



Bir defile için Eski başbakan Tansu Çiller’e benzemek amacıyla bıçak altına yatan manken Çiğdem Savaş, doktorunun operasyonlara devam etmek istemediğini; fakat eleştirilerden çok yorulduğu için geriye kalan dört operasyonu da gerçekleştirmek istediğini söyledi.



Savaş, reklam yapıyor eleştirilerine ise,kendinin de yaptığı işin de reklamını yaptığını her yerde söylediğini belirterek olayın bu denli büyüyeceğini tahmin etmediğini söyledi.



