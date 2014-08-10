İşte yurtdışından sandık sonuçları

Cumhurbaşkanlığı seçimininde yurtdışında oy kullanan vatandaşların tercihleri Başbakan Tayyip Erdoğan oldu. Sandıkların yüzde 95,45'inin açıldığı yurtdışı oylarında Erdoğan yüzde 63,06 ile birinci olurken, Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 28, 50, Selahattin Demirtaş ise yüzde 8,45 oranında oy aldı.

Türkiye, 12. Cumhurbaşkanı'nı seçmek üzere sandığa gitti. Başbakan Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 51,8'ini alarak halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı oldu.

Halkın ilk kez sandığa gittiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir ilk daha yaşandı. Yurtdışında yaşayan yurttaşlar Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için sandığa gitti. Randevu sistemiyle tartışılan yurtdışı oylarında katılım oranı yüzde 13,8 oldu.

Katılım oranının düşük olduğu yurtdışı seçimlerinde, yüzde 63,06 ile birinci olurken, Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 28, 50, Selahattin Demirtaş ise yüzde 8,45 oranında oy aldı.

Mısır'daki seçmenler 'İhsanoğlu' dedi

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun doğup büyüdüğü Mısır'da bulunan seçmenlerin tercihi İhsanoğlu oldu.Mısır'da Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 49,15, Erdoğan yüzde 48,59, Demirtaş ise yüzde 2,26 oranında oy aldı.

Dünya genelinde, Erdoğan'ın yarışı önde bitirdiği ülkeler şöyle:

Almanya

Avustralya

Avusturya

Belçika

Bosna Hersek

Cezayir

Danimarka

Fransa

Hollanda

Gürcistan

Kırgızistan

KKTC

Macaristan

İsveç

İsviçre

Norveç

Özbekistan

Sudan

Suudi Arabistan

Ürdün

Dünya genelinde, İhsanoğlu'nunyarışı önde bitirdiği ülkeler şöyle:

ABD

Azerbaycan

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Finlandiya

Güney Afrika

Japonya

İngiltere

İran

İrlanda

İspanya

İsrail

İtalya

Kanada

Katar

Kazakistan

Makedonya

Polonya

Romanya

Rusya

Tunus

Türkmenistan

Umman

Yeni Zelanda

Yunanistan