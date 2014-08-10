İşte yurtdışından sandık sonuçları

Cumhurbaşkanlığı seçimininde yurtdışında oy kullanan vatandaşların tercihleri Başbakan Tayyip Erdoğan oldu. Sandıkların yüzde 95,45'inin açıldığı yurtdışı oylarında Erdoğan yüzde 63,06 ile birinci olurken, Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 28, 50, Selahattin Demirtaş ise yüzde 8,45 oranında oy aldı.
Türkiye, 12. Cumhurbaşkanı'nı seçmek üzere sandığa gitti. Başbakan Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 51,8'ini alarak halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı oldu.
Halkın ilk kez sandığa gittiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir ilk daha yaşandı. Yurtdışında yaşayan yurttaşlar Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için sandığa gitti. Randevu sistemiyle tartışılan yurtdışı oylarında katılım oranı yüzde 13,8 oldu.
Katılım oranının düşük olduğu yurtdışı seçimlerinde, yüzde 63,06 ile birinci olurken, Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 28, 50, Selahattin Demirtaş ise yüzde 8,45 oranında oy aldı.
Mısır'daki seçmenler 'İhsanoğlu' dedi
Ekmeleddin İhsanoğlu'nun doğup büyüdüğü Mısır'da bulunan seçmenlerin tercihi İhsanoğlu oldu.Mısır'da Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 49,15, Erdoğan yüzde 48,59, Demirtaş ise yüzde 2,26 oranında oy aldı.
Dünya genelinde, Erdoğan'ın yarışı önde bitirdiği ülkeler şöyle:
Almanya
Avustralya
Avusturya
Belçika
Bosna Hersek
Cezayir
Danimarka
Fransa
Hollanda
Gürcistan
Kırgızistan
KKTC
Macaristan
İsveç
İsviçre
Norveç
Özbekistan
Sudan
Suudi Arabistan
Ürdün
Dünya genelinde, İhsanoğlu'nunyarışı önde bitirdiği ülkeler şöyle:
ABD
Azerbaycan
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Finlandiya
Güney Afrika
Japonya
İngiltere
İran
İrlanda
İspanya
İsrail
İtalya
Kanada
Katar
Kazakistan
Makedonya
Polonya
Romanya
Rusya
Tunus
Türkmenistan
Umman
Yeni Zelanda
Yunanistan