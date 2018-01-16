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Yaşam

İşte Youtube'daki 'en beğenilmeyen' videolar

Justin Bieber'ın "Baby" klibi 8 milyon 'dislike' aldı

16 Ocak 2018 12:30

Youtube içerik üreticileri kanallarının daha çok izlenmesi için her gün yüzlerce video yüklüyor. Orijinal içerikler ile reklam almanın yollarına arayan Youtuber’lar, bu videolarda daha çok beğeni alabilmek için çabalıyor. Ancak; bu video paylaşım sitesinde en fazla izlenen video her zaman en fazla beğenilen video olmayabiliyor. İşte Youtube tarihinin ‘beğenilmeyen’ videoları şöyle:

1- JustinBieber - Baby 8 milyon dislike

2- Call of Duty: Infinite Warfare Reveal 3 milyon dislike milyon dislike

4- PewDiePie - Can this video get 1 million dislikes? 3 milyon dislike

5- Rebecca Black – Friday 3 milyon dislike

6- Luis Fonsi - Despacito 2 milyon dislike

7- Bibi H - How it is ( wap bap ... ) 2 milyon dislike

8- Aruan Felix - CORTANDO O BOTÃO DO YOUTUBE 2 milyon dislike

9- PSY- GANGNAM STYLE 2 milyon dislike

10- Jacob Sartorius - Sweatshirt - Jacob Sartorius 1 milyon dislike

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