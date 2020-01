İşte Youtube'daki 'en beğenilmeyen' videolar

Youtube içerik üreticileri kanallarının daha çok izlenmesi için her gün yüzlerce video yüklüyor. Orijinal içerikler ile reklam almanın yollarına arayan Youtuber’lar, bu videolarda daha çok beğeni alabilmek için çabalıyor. Ancak; bu video paylaşım sitesinde en fazla izlenen video her zaman en fazla beğenilen video olmayabiliyor. İşte Youtube tarihinin ‘beğenilmeyen’ videoları şöyle:

1- JustinBieber - Baby 8 milyon dislike

2- Call of Duty: Infinite Warfare Reveal 3 milyon dislike milyon dislike

4- PewDiePie - Can this video get 1 million dislikes? 3 milyon dislike

5- Rebecca Black – Friday 3 milyon dislike

6- Luis Fonsi - Despacito 2 milyon dislike

7- Bibi H - How it is ( wap bap ... ) 2 milyon dislike

8- Aruan Felix - CORTANDO O BOTÃO DO YOUTUBE 2 milyon dislike

9- PSY- GANGNAM STYLE 2 milyon dislike

10- Jacob Sartorius - Sweatshirt - Jacob Sartorius 1 milyon dislike