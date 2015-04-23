İşte Youtube'a yüklenen ilk video

Video paylaşım platfomu YouTube'a ilk videonun yüklenmesinin üzerinden tam 10 yıl geçti...

O zamanlar PayPal'da çalışan Steve Chen, Chad Hurley ve Jawed Karim, videoların e-mail üzerinde yollanamaması üzerine YouTube'u kurdu.

15 Şubat 2005'te kurulmasına rağmen parasal sorunlar nedeniyle YouTube'a ilk video 23 Nisan 2005'te Jawed Karim tarafından yüklendi.

İşte Jawed Karim tarafından YouTuba'a yüklenen ve sadece 18 saniye süren video: "Hayvanat Bahçesinde Ben"

Artık en popüler video paylaşım sitesi olan ve dakika başı 300 saatlik videonun yüklendiği YouTube, Ekim 2006'da 1.65 milyar dolara Google tarafından satın alınmıştı.

Bu gelişme, Google tarihindeki en büyük satın alımlardan biri olduğu için ayrı bir önem taşıyor.

Artık en popüler video paylaşım sitesi olan ve dakika başı 300 saatlik videonun yüklendiği YouTube, Ekim 2006'da 1.65 milyar dolara Google tarafından satın alınmıştı.

Bu gelişme, Google tarihindeki en büyük satın alımlardan biri olduğu için ayrı bir önem taşıyor.