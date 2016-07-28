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Ekonomi

İşte yılda 42 milyon dolar kazanan CEO'nun CV'si

Yahoo'nun 41 Yaşında CEO 'su Marissa Mayer yıllık 126 milyon TL'lik geliriyle en çok kazanan kadın Ceo'lardan biri olarak gösteriliyor

28 Temmuz 2016 02:00

Yahoo'nun 41 yaşındaki medyatik CEO'su Marissa MayerCNBC'ye göre geçen yıl aldığı bonuslar ile birlikte  toplamda 42 milyon dolar (126 milyon TL) kazanıyor.

Amerikalı iletişim ve teknoloji devi Verizon Communications'ın, Yahoo'nun araştırma ve reklam işlemlerini 4.83 milyar dolara satın almasının ardından şirketin medyatik CEO'su Marissa Mayer'in kariyerine nasıl bir yönde devam edeceği ilk sorulan soruların başında gelmişti.

Satın alma işleminin ardından yaklaşık 5 milyar dolarlık anlaşmanın rayına oturması adına bir süre daha CEO olarak kalacağını duyuran Mayer 6 ila 9 ay boyunca Yahoo ile yoluna devam edecek.

İşte en çok kazanan kadın CEO'lardan biri olan Mayer'ın CV'si:

 

İş tecrübesi

17 Temmuz 2012'den itibaren Yahoo'nun CEO'su olan Marissa Mayer 1999 – 2012 yılları arasında rakip firma Google'ın sözcüsü ve üst düzey yöneticisi olarak görev yapmıştı.

 

Yabancı diller

ABD'li Mayer ileri düzeyde İspanyolca ve orta seviyede Almanca biliyor.

 

Eğitimi

ABD'nin en köklü üniversitelerinden biri olarak gösterilen Stanford Üniversitesi'nde (1993-1997) lisans eğitimini tamamlayan Mayer, aynı üniversitede 'Computer Science' departmanında (1997-1999) master'ını yaptı.

 

Kuvvetli olduğu alanlar

 

Çalışkan, ikna edici, lider, mobil uygulamalar & aplikasyonlar, ürün yönetimi, marketing.

 

Bir gününü nasıl geçiriyor

 

Mayer'in CV'sinde 41 yaşındaki yöneticinin bir gününü nasıl geçirdiği bilgisi de yer alıyor. Burada yer alan bilgiye göre, Mayer günde en çok zamanı Yahoo çalışanlarını yaptıkları işin anlamlı olduğu yönünde motive etmeye harcıyor.

Mayer'ın en çok zamanını alan bir diğer konu da şirket ile alakalı: Yahoo yatırımcıları ile ilgili konuların çözüme kavuşturulması.

Mayer'in vakit ayırdığı diğer bir alan ise kuşkusuz ailesi. 41 yaşındaki CEO her gün mutlaka 3 çocuğu ile vakit geçirmeye özen gösterdiğinin altını çiziyor. 

Mayer geri kalan zamanında yaptıklarını şöyle sıralıyor: cupcake yapmak, New York ve San Francisco'daki bale okulları ile ilgilenmek, uyumak, işi hakkında hayaller kurmak ve San Francisco'daki Four Seasons Hotel'in 28'inci katındaki odanın hayalini kurmak.

Geçtiğimiz aylarda sızdırılan bir belgede Yahoo'nun CEO'su Marissa Mayer'in şirketi satmayı başarır ve sonra işinden kovulursa 37 milyon dolar tazminat almaya hak kazanacağı iddiasına yer verilmişti.

 

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