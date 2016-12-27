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Ekonomi

İşte yeni yılda fatura vermeyene de almayana da kesilecek ceza!

Vergi Usul Kanunu kapsamında 2017 yılında yapılan değişiklikleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı

27 Aralık 2016 12:17

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Vergi Usul Kanunu genel tebliğine göre gelecek yıl, fatura ya da perakende satış fişi alınmaması veya verilmemesi durumunda 210 lira ceza ödenecek. 

Doğan haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, vergi usulsüzlükleri ve cezalarına ilişkin sınır ise birinci derece vergi usulsüzlüklerinde sermaye şirketleri için 130 lira, bunun dışındaki tüccar ve meslek erbabı için 80 lira, ikinci sınıf tüccarlar için 40 lira olarak belirlendi. 

Tebliğe göre, fatura kullanma zorunluluğu 900 lira olarak belirlenirken, en az ceza haddi damga vergisinde 11 lira, diğer vergilerde 21 lira oldu. 

Bilanço hesabına göre defter tutma hadleri; alış ve satış tutarlarına göre 170,00 lira ve 230,00 lira, yıllık gayri safi iş hasılatına göre 90,000 olarak belirlendi.
 

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