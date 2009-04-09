İşte yeni Opel Astra

Dış tasarımında firmanın ağır toplarından Insignia ile büyük oranda benzerlikler barındıran yeni Astra, eskisine göre çok daha seçkin ve sağlam bir dış görünüşe sahip. Bu tasarım sayesinde alçalan kaputuyla otomobilin yaya çarpışma testlerinden daha başarılı sonuçlar elde etmesi amaçlanmış.1.4 litre 90 ve 180 beygir gücünde benzinli, 110 beygir gücünde 1.7 litre dizel motor seçenekleriyle satışa sunulması beklenen yeni Astra bu motorlarda, trafikte bekleme anında motoru durdurup hareket anında yeniden çalıştıran stop/start teknolojisini de sunacak.Boyu 15 santimetre uzayan Astra'da ayrıca isteğe bağlı 4 tekerlekten çekiş sistemi de sunulacak. Insignia ile gelen yeniliklerden barındırması beklenen yeni Astra'da elektronik el freni, sürüşe duyarlı farlar ve park asistanı gibi yenilikler bulunacak.Güncel tasarımda bulunan Astra Sport Tourer ve Astra GTC kasa seçenekleri de yeni Astra ile satışa sunulacak. Sport Tourer, hatchback kasaya göre 20 santimetre daha uzun bir kasa yapısına sahipken, GTC modelinde ise 6 silindirli bir motorun görev yapması planlanıyor.Resmi tanıtımı Eylül 2009'da düzenlenecek Frankfurt Motor Fuarı'nda yapılacak olan yeni Opel Astra ile önümüzdeki aylarda daha detaylı bilgilerin açıklanması bekleniyor.