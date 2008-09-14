İşte yeni Müjde Ar

Bir röportajında "Oram buram sarkıyorsa da sarksın, bana ne! Sarkmamış halimi de biliyorlar" diyen Müjde Ar'ı da klasik kadın kaygıları sarınca estetik ameliyat oldu.



Müjde Ar yeni sezona bomba gibi girecek. 18 Eylül'de yeni bölümüyle ekrana gelecek olan 'Haydi Gel Bizimle Ol' programında daha iyi görünmek için kampa giren ve iyice dinlenen Ar, fazla kilolarından da kurtuldu. İki ay sıkı bir diyet uygulayan ünlü sanatçı tam 20 kilo verip forma girdi...

Geçtiğimiz yıllarda estetik ameliyatla düşen göz kapaklarını kaldırttan Ar, şimdi de gıdısını aldırdı.

Yeni sezonda da Çiğdem Anad, Pınar Kür ve Aysun Kayacı ile ekrana gelecek olan Müjde Ar, yazın sadece kilo vermekle de kalmadı! Amerika'ya gidip gıdısını aldırdı. Ar, yeni görüntüsünden çok memnun olduğunu söylüyor. (Sabah)

