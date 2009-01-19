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Ekonomi

İşte yeni KEY listesi

140 bin SSK'lı vatandaşa KEY paralarının ödenmesini sağlayacak liste, Resmi Gazete'de yayınlandı.

19 Ocak 2009 02:00

140 bin SSK'lı vatandaşa Konut Edindirme Yardımı (KEY) paralarının ödenmesini sağlayacak liste, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Emlak Konut Genel Müdürü Feyzullah Yetkin, listede yer alan vatandaşların bugünden itibaren Ziraat Bankası şubelerine başvurarak paralarını alabileceklerini bildirdi. Yetkin, yaptığı açıklamada, Ziraat Bankası şubesinde yoğunluk olmaması için vatandaşların öncelikle www.keyodemeleri.com adresinden TC kimlik numaralarıyla isimlerini kontrol ettikten sonra bankaya gitmelerini istedi. Feyzullah Yetkin, bu vatandaşlara toplam 206 bin TL ödeneceğini kaydetti. 

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KEY kapsamında şimdiye kadar 2,4 milyar TL ödendiğini hatırlatan Yetkin, bunun 1,8 milyar TL'sinin Emlak Konut tarafından karşılandığını kalan bölümünü Hazine Müsteşarlığının verdiğini belirtti.

2009 yılı bütçe kanununa eklenen maddeyle Sosyal Güvenlik Kurumunun itirazlardan sonra yeni liste hazırlamasına ilişkin sürenin 6 ay uzatıldığını hatırlatan Yetkin, buna ilişkin çalışmaların da SGK tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Yeni ödeme listesine ilişkin mükerrer Resmi Gazete'nin 16 Ocak 2009 gece yarısı çok az sayıda basıldığı ve dağıtımının yapılmadığı öğrenildi.

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