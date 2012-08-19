İşte yeni Kadıköy meydanı!

Kadıköy 60 bin metrekarelik yeni meydanına kavuşuyor. Otobüs ve dolmuş duraklarının bulunduğu alan yayalaştırılarak, kafeteryalar yapılacak.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Kadıköy-Kartal Metro Hattı’nın açılış töreninde bahsettiği Kadıköy’e yeni meydan projesiyle; Rıhtım Caddesi, Haldun Taner Tiyatrosu’ndan itibaren araç trafiğine kapatılacak. Otobüs ve dolmuş durakları olarak kullanılan alanların da yayalaştırma bölgesine katılması ile İstanbul ve Kadıköy 60 bin metrekare büyüklüğünde yayalaştırılmış yeni bir meydana kavuşacak.

Yayalaştırma projesine başlanmadan önce Albay Faik Sözdener Caddesi iki şerit gidiş, iki şerit geliş çalışacak şekilde yeniden düzenlenecek. Meydanın batı tarafında dolmuş ve taksiler için duraklar yapılacak, ayrıca Albay Faik Sözdener Caddesi üzerinde ve Haldun Taner Tiyatrosu’nun önünde indi bindi cepleri yapılacak.

Yayalaştırılmış meydanla, Kadıköy Metro İstasyonu’nu kullanan yolcular araç trafiğine maruz kalmadan deniz iskelelerine, dolmuş ve taksi duraklarına ve otoparka rahatça erişebilecek.

Rıhtım Caddesi’nin trafiğe kapatılmasıyla Kadıköy’e kazandırılacak 60 bin metrekarelik meydan, ikinci etapta İskele’den Haydarpaşa’ya olan bantla bütünleştirilecek.

Vatan Gazetesi'nin haberine göre; ikinci etap projesi İstanbul tamamlandı. İskele ile Haydarpaşa bandının proje sahibi Aartı Planlama Peyzaj Mimarlık’tan Doç. Dr. Mehmet Ali Yüzer, Başbakan’ın söylediği meydanla, kendilerinin projesini yaptığı bölümün önümüzdeki dönemde bütünleşeceğini belirterek, projelerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Koruma Kurulu tarafından onaylandığını söyledi. Yüzer, projelerinde kafeteryaların, oturma yerlerinin olduğunu da belirtti.