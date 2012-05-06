İşte yeni iPad'in teknik özellikleri ve fiyatları

Yeni iPad, operatör kanalıyla Turkcell ve Avea; distribütör kanalıyla ise Bilkom, 5 Mayıs’ta yeni iPad’i kullanıcılarla buluşturuyor. Turkcell, yeni iPad’i ayda 79 TL’den başlayan fiyatlarla Turkcell İletişim Merkezleri’nde satışa sunuyor. Avea da farklı mobil internet paketi seçenekleri ve sınırsız Wi-Fi avantajıyla yeni iPad’i görücüye çıkardı .

Geçtiğimiz yıl 3G şebekesini Çift Taşıyıcı teknolojisiyle güçlendirerek çift taşıyıcı destekli akıllı telefon ve tabletlerin bağlantı hızını iki katına çıkaran Turkcell’in bu sistemi ve teknolojisi, 4G’li yeni iPad’i çift taşıyıcı hızıyla internete bağlayacak. Yani çift taşıyıcı teknolojisi ile yeni iPad, 43.2 Mbps’a varan hızlarda kullanılabiliyor.

Turkcell müşterileri yeni iPad‘in 16, 32 ve 64 GB modellerine, 250 MB, 1 GB ve 4 GB internet paketlerinin yanı sıra ilk kez sınırsız internet paketi ile 24 ayda sahip olabiliyor

Aynı tarihte, 5 Mayıs Cumartesi günü, Avea da üçüncü jenerasyon iPad’lerin satışına başlıyor. Farklı mobil internet paketi seçenekleri sunan Avea, farklı olarak, müşterilerine “sınırsız Wi-Fi” seçeneğini de sunuyor. Avea’lılar yeni iPad’e, iki yıl boyunca sınırsız Wi-Fi ve 1 GB, 2 GB ve 4 GB’lık mobil internet paketleri ile ayda 82 TL’den başlayan taksitlerle sahip olabilir.

Ve tabii ki Bilkom… Türkiye’nin yetkili Apple distribütörü Bilkom, 5 Mayıs’ta yeni iPad’in tüm modellerini 1.199 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunacak. Satış sonrası destek ve iki yıl garanti avantajıyla yetkili Apple mağazalarında satışına başlanacak olan yeni iPad’i Bimeks, Darty, Electroworld, Mediamarkt, Saturn, Teknosa ve Vatan mağazalarında da bulabilirsiniz. Operatör taahhütlü değil de peşin almak isterseniz fiyatlar şu şekilde:

16, 32 ve 64 GB yalnızca Wi-Fi’lı modeller sırasıyla 1.199 TL, 1.489 TL ve 1.739 TL.

16, 32 ve 64 GB, Wi-Fi + 4G fiyatları ise 1.509 TL, 1.779 TL ve 2.029 TL.