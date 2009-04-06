İşte yeni Freddy Krueger!

Usta oyuncu Jackie Earle Haley, Elm Sokağı’nın yeni kâbusu olmaya hazırlanıyor...



‘A Nightmare on Elm Street’ serisi yeniden başlıyor. Korku sinemasının en sıkı serileri arasında bulunan ‘Elm Sokağı Kâbusu’ bugünün teknolojisiyle yeniden çekiliyor.



Serinin korku figürü, kâbus avcısı Freddy Krueger’ı kimin canlandıracağı da belli oldu. Usta oyuncu, ödüllü Jackie Earle Haley’nin maskeyi giyeceği açıklandı. Samuel Bayer projenin yönetmenliğini üstleniyor. Haley, en son Watchmen’de Rorshach olarak karşımıza gelmişti.



Hikaye aynı. Los Angeles'taki bir mahallede gençler tuhaf bir şekilde ölmeye başlarlar. Parmaklarında jilet keskinliğinde bıçaklar olan korkunç bir adamın bulunduğu kabuslar uyurken canlarını almaktadır. Rüyalardaki bu hayalet, yıllar önce çocuklarını öldürdüğü aileler tarafından linç edilen sapık Fred Krueger'dan başkası değildir. Freddy her nasılsa şimdi geri dönmüş, yeni yetmeleri bir bir rüyalarında öldürerek intikam almaktadır.