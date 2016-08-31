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Sağlık

İşte yaş gruplarına göre ideal uyku saatleri

ABD Ulusal Uyku Vakfı'nın yaptığı açıklamaya göre, günlük hayat tarzı ideal uyku saatini belirlemekte en önemli kıstas

31 Ağustos 2016 00:56

ABD Ulusal Uyku Vakfı, yaş gruplarına göre ideal uyku saatleri üzerine yaptığı çalışmayı internet sayfası üzerinden paylaştı.

Sleep Foundation sitesinde yer alan habere göre, düzensiz yaşamak, kafeinli ve alkollü içecekler tüketmek, uyanmak için uygun olmayan saatlerde alarmla uyanmak biyolojik saatimizi etkileyebiliyor.

ABD Ulusal Uyku Vakfı'nın yaptığı açıklamaya göre, günlük hayat tarzı ideal uyku saatini belirlemekte en önemli kıstas.

Yaşa göre ortalama ideal uyku saatleri ise şöyle:

3 aylığa kadar yeni doğan bir bebeğin her gün 14 ila 17 saat uyuması gerekirken, bu rakamlar 12 ila 18 arasında değişiklik gösterebiliyor.

4 aylıktan 11 aylığa kadar olan bebeklerin 12 ila 15 saat arası uyuması gerekiyor. 

1-2 yaş aralığındaki yürümeye yeni başlayan çocukların 11-14 saat uyumaları tavsiye ediliyor.

3 ila 5 yaş grubundaki okula henüz başlamayan çocuklar için günde 10-13 saat uyku sağlıklı kabul ediliyor.

Okul dönemine giren 6-13 yaş aralığındaki çocuklar için 9 ila 11 saat arası uykuyu tavsiye ediliyor.

14 -17 yaş aralığı için tavsiye edilen uyku süresi ise 8 ila 10 saat.

Ergenlik döneminin sona erip yetişkinlik döneminin başladığı 18 yaşından 64 yaşına kadar olan yaş aralığındakiler için 7-9 saat ideal uyku süresidir. 

65 yaşını geçenlerin 7 ila 8 saat uyuması gerekiyor.

 

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